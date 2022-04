कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में भीषण गर्मी शुरू है. पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान (Water Problem In Kaimur) हैं. सबसे बुरा हाल अधौरा पहाड़ी इलाके का है, जहां लोगों को पीने का पानी के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ रहा है. आधे से अधिक नल जल योजना फेल (Har Ghar Nal Jal Yogna Is Not Working In Kaimur) हैं. गर्मी बढ़ने के साथ कई चापालक सूख रहे हैं, जिससे पानी का संकट और गहरा गया है. स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने हर घर नल से जल योजना से जुड़े ठेकेदारों और इंजीनियरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. वहीं कैमूर जिले के प्रभारी मंत्री सह पीएचईडी विभाग के मंत्री रामप्रीत पासवान (PHED Minister Ram Preet Paswan) ने दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

200 घरों के बदले 50 में ही किया गया कनेक्शनः जिले के भभुआ प्रखण्ड के बेतरी पंचायत के वार्ड 9 में पीएचईडी विभाग ने दो साल पहले लाखों रुपये खर्च कर हर घर नल से जल योजना के तहत गांव में पानी टंकी लगाया गया. वार्ड के 200 घरों में नल जल का कनेक्शन करना था. ठेकेदार ने सिर्फ 50 घरों में कनेक्शन किया. स्थानीय लोगों के विभाग में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई. गर्मी बढ़ने के बाद चापाकल के पानी का लेयर भी नीचे जा चुका है. इस कारण लोगों को पानी के लिए ज्यादा परेशानी हो रही है.





पंचायत प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं अधिकारीः बेतरी गांव निवासियों ने बताया कि जल जल योजना का कई घरों में पाइप तो लगा है, लेकिन पानी नहीं मिलता. चापाकल से पानी भरा जाता है पर चापाकल भी खराब पड़ा है, इस कारण मजबूरी में दूसरी जगहों पर पानी के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है. स्थानीय वार्ड सदस्य प्रतिनिधि नन्द लाल गुप्ता ने बताया कि दो साल पहले नल जल योजना का नल लगा है. लेकिन अभी तक सभी के घरों में कनेक्शन भी नहीं हुआ है. सिर्फ 50 घरों में कनेक्शन किया गया है, उसमें भी सभी घरों में पानी नहीं जाता है. कई बार पीएचईडी विभाग में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. हम जिला प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि सभी घरों में पानी व्यवस्था की जाए.

पीएचईडी विभाग के मंत्री ही हैं कैमूर के प्रभारी मंत्रीः कैमूर जिले के प्रभारी मंत्री सह पीएचईडी विभाग के मंत्री रामप्रीत पासवान का कहना है कि विभाग के अधिकारी सभी जगह नल जल योजना सही से संचालित होने की बात कर रहे हैं. अधौरा पहाड़ी हो या जिले मौदनी क्षेत्र विभाग तत्पर है, सभी को पानी दिया जाएगा. जो भी अधिकारी लापरवाही करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी. मैंने लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों को निलंबित भी किया है.

