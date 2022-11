कैमूर(भभुआ): बिहार के कैमूर में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे के वक्त ट्रैक्टर पर तीन लोग सवार थे. जिनमें से दो की मौत (Two Died In Road Accident In Kaimur) हो गयी. जबकि एक गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती है. दोनों मृतक पिता-पुत्र (Father And Son Died In Accident In Kaimur) थे. ये हादसा कुढ़नी थाना क्षेत्र के कर्महरी मोड़ के पास हुआ. एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ट्रैक्टर में तेल भरवाने जा रहे थे बाजार: दोनों पिता-पुत्र और एक भतीजा धान लाने के लिए ट्रैक्टर में तेल भरवाने जा रहे थे. इसी दौरान कुढ़नी थाना क्षेत्र के कर्महरी मोड़ के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में जहां पिता-पुत्र ट्रैक्टर के नीचे दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गयी. वहीं भतीजा मनीष कुमार ट्रैक्टर के नीचे आने से बच गया. मृतक की पहचान कुढ़नी गांव निवासी महातिम सिंह (40) और उनका पुत्र 14 वर्षीय पुत्र छोटेलाल कुमार रूप में हुई है.

मृतकों के घर में मचा कोहराम: पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया. मृतक के भाई लल्लू यादव ने बताया कि सभी धान का बोझा लाने के लिए ट्रेक्टर में तेल भरवाने के लिए जा रहे थे. तभी कर्महरी मोड़ के पास ट्रेक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे दोनों को बाहर निकाला. लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. इधर, मौत की खबर मिलते ही मृतकों के घर में कोहराम मच गया. उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.