कैमूर: बिहार के कैमूर (Road Accident in Kaimur) जिले में सड़क किनारे जा रहे भेड़ों के झुंड (Flock of Sheep) पर शराब के नशे में मदहोश युवकों (Drunk Young Man in Kaimur) ने बाइक चढ़ा दिया. घटना में दो भेड़ जख्मी हो गए. इस घटना को अंजाम देने के बाद बाइक चालक मौके पर से भागने लगे जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया. पुलिस तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरबिट मोड़ से पश्चिम सड़क किनारे जा रहे भेड़ों के झुंड पर नशे में एक बाइक चालक के द्वारा बाइक चढ़ा देने का मामला सामने आया है. बाइक पर तीन लोग सवार थे. ग्रामीणों द्वारा पूछताछ किए जाने पर उक्त तीनों युवकों के मुंह से शराब की गंध आ रही थी जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों ने चैनपुर थाने को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर थाने ले आई.

'पूछताछ के दौरान एक युवक ने अपना नाम काशी गुप्ता बताया जबकि दूसरा गणेश कुमार दोनों ग्राम भेकास के रहने वाले हैं जबकि तीसरा हनुमान कहार पिता गोपी कहार ग्राम बेतरी का निवासी बताया जा रहा है. बातचीत के दौरान तीनों युवक के मुंह से काफी तेज शराब की गंध आ रही थी.' : राज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष

तीनों आरोपी युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर जांच करवाया गया. जांच के दौरान तीनों युवक अत्यधिक शराब के नशे में पाए गए जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मेडिकल जांच करवाकर भभुआ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टाल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

