कैमूर: बिहार के कैमूर में अपराधियों (Crime in Kaimur) के हौसेले बुलंद हैं. ताजा घटना में जिले के चैनपुर थाना के करजी बाजार में एक निजी स्कूल के बच्चे को बदमाशों ने अगवा कर मारपीट करने (Criminals Tried to Beat Children in kaimur) की कोशिश की. बच्चे के चिल्लाने के बाद ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

दरअसल, कैमूर के करजी बाजार में जायलो सवार कुछ लोगों ने एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भरी बस को रोका और उसमें से एक बच्चे को जबरन उतारने लगे. तभी मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जाइलो सवार बदमाशों को खदेड़ दिया. बदमाश मौके से गाड़ी लेकर भाग निकले. ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार निजी स्कूल के बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल बस करजी पहुंची. बस को रोककर बच्चों को उतारा जा रहा था. तभी बस के पीछे दो बाइक सवार एवं एक जायलो पर सवार कुछ लोग आये और अचानक बस को घेर लिए.

कैमूर में अपराधियों के हौसेले बुलंद

बस से एक बच्चे को जबरन उतारने लगे. यह देख बच्चा शोर मचाने लगा. मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी. जायलो सवार लोग मौके से भागने लगे. उनमें से 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान दोनों युवक चांद थाना क्षेत्र का निवासी बताया. वहीं, बस सवार बच्चों ने बताया कि गाड़ी और बाइक सवार बदमाश काफी देर से बस का पीछा कर रहे थे. लोगों ने इसकी सूचना चैनपुर थाने को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़कर चैनपुर थाने ले आई और पूछताछ की.

'आपसी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने बस को रोक कर मारपीट के उद्देश्य से बच्चों को बस से उतारे रहे थे. तभी ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों की भीड़ जुटते देख कुछ लोग मौके पर से भाग निकले. 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है.' - विकास पांडे, संचालक, निजी विद्यालय



वहीं, इस मामले से संबंधित जानकारी देते हुए चैनपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि बस को रूकवा कर एक बच्चे को जबरन उतारने का मामला सामने आया है. 2 लोगों को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ लिया गया था. उन्हें चैनपुर थाने लाने के उपरांत पूछताछ की जा रही है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

