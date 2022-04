कैमूर(भभुआ): बिहार के कैमूर जिले में भगवानपुर स्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर परिसर में दो दिवसीय माता मुंडेश्वरी महोत्सव (Celebration In Mundeshwari Temple In Kaimur) का आयोजन हुआ. प्रभारी मंत्री रामप्रीत पासवान ने (Inaugurated Celebration By Minister In kaimur) कार्यक्रम का उदघाटन किया. बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी कला और धुन से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. मुण्डेश्वरी महोत्सव के लिए जिला प्रशासन (Administration Ready For Celebration in Kaimur) की ओर चाक-चौबंद व्यवस्था की गयी थी.

ये भी पढ़ें- नवादा: रामनवमी पूजा में भी श्रद्धालुओं ने किया सोशल डिस्टेंस का पालन

इस आयोजन में बिहार के जाने माने कलाकारों ने अपनी लोकगीत में सोहर, झूमर प्रस्तुत किया. उसके बाद चर्चित गायिका पूर्णिमा श्रेष्ठा (Purnima Shrestha Song In kaimur) अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया. दर्शकों के द्वारा उनकी टीम की खूब तारीफ की गई. मंत्री डॉ. रामप्रीत पासवान ने बताया कि कोरोना के कारण मुंडेशरी महोत्सव नहीं हो रहा था. आज फिर एक बार महोत्सव शुरू हुआ है. मंत्री ने कहा कि मुण्डेश्वरी माता से कैमूर के साथ ही बिहार के कल्याण की कामना करता हूं.



ये भी पढ़ें- 42 वर्षों से मुंगेर में निकाली जा रही शिव की बारात, धार्मिक झांकियां रहती हैं आकर्षण का केंद्र

दर्शकों को मुंडेश्वरी महोत्सव का था इंतजार- माता मुंडेश्वरी महोत्सव हर साल मनाया जाता है. बिहार के पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. पिछले दो सालों से कोरोना काल के कारण महोत्सव स्थगित था. दर्शकों को इस महोत्सव का काफी दिनों से इंतजार था.

कौन-कौन हुए शामिल- इस महोत्सव के आयोजन में शिरकत करने के लिए कैमूर के एमएलसी संतोष सिंह, जिले के डीएम नवदीप शुक्ला (Dm Kaimur In Mahotsav), एसपी राकेश कुमार (SP Kaimur In Mahotsav Celebration) सहित कई अधिकारी और प्रतिष्ठित समाजसेवी शामिल हुए.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP