कैमूर: बिहार के कैमूर में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की. मोहनिया वार्ड नंबर 7 में घर मे सो रहे शिक्षक दम्पति की हत्या (Deadly Attack On Teacher Couple In Kaimur) की नीयत से अपराधी ने हमला (Attack On Teacher In Kaimur) कर दिया. इस दौरान शिक्षक के शरीर पर 20 जगहों पर चाकू मारा गया. शिक्षक के मुंह, कंधे, पीठ और हाथों पर चाकू से कई वार किए गए हैं. फिलहाल जख्मी शिक्षक का मोहनिया के निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है.

कैमूर में शिक्षक दंपत्ति पर जानलेवा हमला: घायल शिक्षक मोहनिया वार्ड नं-7 निवासी स्वर्गीय मोहम्मद अंसारी के पुत्र मोहम्मद लियाकत अंसारी ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी सबिदा बानो दोनों घर में सो रहे थे. तभी आधी रात करीब 2:30 बजे कपड़ा से मुह बांधे हुए एक व्यक्ति खिड़की के रास्ते घर मे घुस गया और ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. मोहम्मद लियाकत अंसारी, उर्दू मध्य विद्यालय मोहनिया (Urdu Middle School Mohaniya) में शिक्षक हैं.

"हम लोग घर मे सोए हुए थे. आधी रात को करीब ढाई बजे हम पर हमला कर दिया गया. बीच बचाव कर रही मेरी पत्नी पर भी हमला कर दिया गया. देखते ही देखते मेरे शरीर को चाकू से बीस जगह गोद दिया जिसके बाद मैं गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद शोर गुल होने पर अपराधी खिड़की के रास्ते से भाग निकला."- मोहम्मद लियाकत अंसारी, घायल शिक्षक

शिक्षक की हालत गंभीर: चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए. घायल शिक्षक को लोग आनन-फानन में मोहनिया के निजी क्लिनिक ले गए. फिलहाल गंभीर रूप से घायल शिक्षक का इलाज चल रहा है. वहीं घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. इधर पीड़ित शिक्षक और उनकी पत्नी ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है.