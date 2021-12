कैमूर(भभुआ): बिहार पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है. इसके बाद जिलों में उप मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष सहित पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इसी बीच कैमूर जिले के अखलासपुर पंचायत के उप मुखिया चुनाव में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया (Allegation of Fake voting for UP Mukhiya Election in Kaimur) है. वार्ड सदस्यों ने डीएम से शिकायत की है. इसको लेकर सदस्यों ने लिखित आवेदन भी सौंपा है. सदस्यों ने बताया कि उनके हाथ से बैलेट पेपर लेकर उन्हें कमरे से बाहर कर दिया गया. इसी बीच बैलेट पेपर बदलकर बैलेट बाक्स में डाला गया.



ज्ञात हो कि अखलासपुर पंचायत में मुकेश कुमार सिंह उप मुखिया निर्वाचित घोषित किए गए हैं. विपक्षी वार्ड सदस्यों ने अखलासपुर पंचायत के उप मुखिया चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इसको लेकर वार्ड सदस्यों ने डीएम के अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) साह तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी भभुआ को भी आवेदन दिया है.

उप मुखिया चुनाव में गड़बड़ी का आरोप

वार्ड सदस्यों ने आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जब वे उप मुखिया के चुनाव में मतदान कर रहे थे तो मौके पर एक कर्मचारी विपक्षी गुट से मिले हुए थे. उनके हाथ से बैलेट पेपर को छीन कर स्वयं अंदर जाकर बिना अनुमति के फर्जी वोट डाला गया. जब हम लोग विरोध कर रहे थे तो संबंधित कर्मचारी कहीं गायब हो गया. आवेदन पर वार्ड 6 के वार्ड सदस्य इलियास अंसारी, वार्ड 12 के इंद्र कुमार, वार्ड 4 के हरि सिंह, केश नाथ सिंह, लाडो खातून, अनिता कुमारी, रेनू देवी, आभा देवी के हस्ताक्षर हैं.

इस संबंध में प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह प्रखंड विकास पदाधिकारी भभुआ शशिकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ वार्ड सदस्यों ने आवेदन दिया है. आवेदन में अनियमितता का आरोप लगाया गया है. मामला भ्रामक लग रहा है. मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज तथा वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर करायी जायेगी तथा वार्ड सदस्यों को संतुष्ट किया जाएगा.

