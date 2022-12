जहानाबादः बिहार के जहानाबाद में दहेज के लिए महिला की हत्या (Woman Murder In Jehanabad For Dowry) कर दी गई. महिला के ससुराल वाले दहेज में बुलेट बाइक और 2 लाख नकद की मांग कर रहे थे. मांगे पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कर दी गई. यह मामला जिले के टेहटा ओपी क्षेत्र (Tehta OP in Jehanabad) के पराधि गांव की है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

"शादी के बाद दहेज में बुलेट बाइक और 2 लाख नकद की मांग कर रहे थे. मांगे पूरी नहीं होने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी. पुलिस से हमारी मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय."-राजेश प्रसाद, मृत लड़की के पिता

क्या है मामलाः 2020 में नीरु कुमारी की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार टेहटा ओपी क्षेत्र पराधि गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार से हुई थी. शादी के कुछ दिनों तक दोनों का संबंध ठीक-ठाक चला. लेकिन कुछ दिनों के बाद नीरु के ससुराल वाले लड़की के पिता से बुलेट बाइक एवं 2 लाख नकद तिलक के रूप में मांग करने लगे. लड़की के पिता बुलेट और रुपया देने से इनकार कर दिया.

फोन पर मिली हत्या की सूचनाः इसी बीच बुधवार को लड़की के ससुराल वाले उसकी हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे थे. तभी गांव वालों ने लड़की के मायके वालों को इसकी सूचना दे दी. जैसे ही लड़की के मौत की खबर मिली, उसके पिता को लगा पिता दौड़े-दौड़े उसके ससुराल पहुंचे. और इस घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी.