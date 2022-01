जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में बाल सुधार गृह से 2 बच्चे फरार (Two children absconding from Observation Home In Jehanabad) हो गये. हालांकि कुछ ही घंटे में एक बच्चे को पुलिस ने खोज निकाला (One Child Recovered By Police) जबकि दूसरा फरार है. मामला समाने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

साईं मंदिर स्थित बाल सुधार गृह के अधीक्षक ने बताया कि दोपहर में बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था तभी दो बच्चे बाथरूम में चले गए और दीवार फांदकर फरार हो गए. इसका पता तब चला जब बच्चों की गिनती की जाने लगी. दो बच्चे कम मिलने पर उन्हें सूचना की गई. उन्होंने तुरंत वरीय पुलिस पदाधिकारी को इसकी सूचना भेजी. दोनों की खोजबीन शुरू हो गई. हालांकि तलाशी के दौरान फरार हुआ एक बच्चा मिल बरामद हो गया वहीं दूसरा फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस सघनता से उसकी तलाशी कर रही है.

जहानाबाद बाल गृह सुधार से दो बच्चे फरार

'दोपहर एक बजे के करीब बच्चे जब खाना खाने जा रहे थे, उसी समय कुछ बच्चे बाथरूम में घुस गए. मौका देखकर वो फरार हो गए. दो लड़के भागे थे. एक को पकड़ लिया गया है. दूसरा फरार है. पुलिस टीम सर्च कर रही है. इस सुधार गृह में कुछ खामियां है. उनका ऑडिट रिपोर्ट आलाधिकारियों को भेजा गया है. कमियों के दूर होने के बाद ऐसी घटनाएं नहीं घटित होंगी'- रविंद्र कुमार, बाल गृह सुधार अधीक्षक, जहानाबाद

बताया जा रहा है कि इसके पहले दो बार ऐसी घटना हो चुकी है. लेकिन पुलिस प्रशासन इन घटनाओं से सीख नहीं ले रहा है. बार बार बच्चे बाल सुधार गृह से फरार हो जा रहे हैं. अधीक्षक ने भी माना कि कुछ कमियों के चलते बच्चे भागने में कामयाब रहते हैं. वरीय अधिकारियों को कमियों के बारे में पत्र से अवगत करा दिया गया है. जल्द ही इन कमियों के दूर होने से बच्चे इस घटना को दोहरा नहीं सकेंगे.

बाल सुधार गृह में बच्चों को महफूज रखने की जिम्मेदारी अधीक्षक की होती है. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घट चुकीं हैं. हर बार बाल सुधार गृह प्रशासन कमियों का हवाला देता है और उन्हें ठीक कर लेने का दावा करता है. फिर भी घटनाएं दोहराई जातीं हैं.

