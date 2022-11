जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में भीषण हादसा हुआ है. यहां गैस सिलेंडर फटने से एक घर में आग (Fire In Jehanabad) लग गयी और करीब एक दर्जन लोग घायल (Many Injured In Cylinder Blast In Jehanabad) हो गए. घायलों में चार की हालत गंभीर बनी हुई है. जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना शकूराबाद थाना क्षेत्र के नोआवा गांव की है.

गैस लीक से घर में लगी आग: जानकारी के मुताबिक शकूराबाद थाना क्षेत्र के नोआवा गांव निवासी लाल देव शर्मा के घर में गैस सिलेंडर लीक हो रहा था. जिसके कारण घर में अचानक आग लग गई. स्थानीय लोग जैसे ही आग को बुझाने के लिए घर पहुंचे ही थे कि गैस सिलेंडर फट गया. हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. घायलों में चार की स्थिति नाजुक बनी हुई है. अन्य घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

आग में घर जलकर राख: आग लगने से घर जलकर राख हो गयी. इधर, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गयी. इसके बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंची. वहां घायलों की जानकारी और स्थिति के बारे में जानकारी ली गयी. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे के शिकार पीड़ित परिवार के लोगों का बुरा हाल है.