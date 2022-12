जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में जमीन विवाद (Land Dispute In Jehanabad) को लेकर मारपीट हुई है. जिसमें मोदनगंज प्रखंड के पूर्व राजद अध्यक्ष इंजीनियर विजय प्रसाद यादव गंभीर रूप से घायल (Attack On RJD leader In Jehanabad) हो गए. ये मामला घोसी थाना क्षेत्र के धामापुर गांव का है. राजद नेता का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर और परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला किया है. पुलिस ने दो हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच चल रही है.

घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला: हमले में गंभीर रूप से घायल विजय यादव ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ घर में थे. इसी बीच दर्जन भर लोग घर में घुस आए और लाठी-डंडा से हमला कर दिया. बीच बचाव करने पर हमलावरों ने परिवार के सदस्यों को भी मारा. हमले में राजद नेता का हाथ टूट गया है. साथ ही सिर भी फटने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं.

"गांव के ही अनिल यादव के साथ उनका पिछले कुछ महीनों से जमीन विवाद चला आ रहा था. जिसको लेकर पूर्व में भी केस दर्ज है. मामला न्यायालय में है, फिर भी वो अचानक अपने लोगों के साथ मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें मुझे काफी गंभीर रूप से मुझे चोट लगी है" -इंजीनियर विजय प्रसाद यादव, राजद नेता

जमीन विवाद में हुई मारपीट: जानकारी के मुताबिक राजद नेता का गांव के ही अनिल यादव के साथ पिछले कुछ महीने से विवाद चल रहा था. इस मामले को लेकर कोर्ट में मामला भी चल रहा है. इसी विवाद को लेकर मारपीट हुई है. जिसमें राजद नेता और उनके परिवार के सदस्य घायल हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दो हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है.