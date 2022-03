जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद गया पटना रेल खंड (Dead Body Of A Man Found On Jehanabad Gaya Patna Railway Track) पर कडौना हॉल्ट (Dead Body Found From Kadauna Halt) के समीप शनिवार की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. बताया जाता है कि कुछ ग्रामीण रेलवे ट्रैक के किनारे गए तो देखा कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. शव देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष है. घटना की जानकारी ग्रामीणों ने तुरंत रेलवे पुलिस को दी.

जहानाबाद गया पटना रेल खंड से मिला शव: घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे थाने की पुलिस और कडौना ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची. ओपी के पुलिस द्वारा शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद भेज दिया गया है. साथ ही अज्ञात व्यक्ति की पहचान के लिए उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है, ताकि मृतक की पहचान हो सके.

शव की पहचान में जुटी पुलिस: थानाध्यक्ष अजीत कुमार का कहना है कि पहचान के बाद ही घटना के बारे में पता चल सकेगा. घटना कैसे घटी इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी देना संभव नहीं है. पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयास किया जा रहा है. इसका फोटो जिले के सभी थानाध्यक्षों को भेजा गया है. उक्त शख्स की हत्या की गई है या आत्महत्या का मामला है इसके लिए व्यक्ति की पहचान होना जरूरी है. पहचान के बाद जांच आगे बढ़ सकती है. जांच के बाद ही पुलिस मामले को लेकर कुछ कहने की स्थिति में होगी. फिलहाल जानकारी के मुताबिक व्यक्ति के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं. सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है. जांच के बाद इस घटना का कारण पता चल पाएगा.

