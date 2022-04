जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में अतिक्रमण हटाने (Removal Of Encroachment In Jehanabad) पहुंची पुलिस टीम और मखदुमपुर सीओ पर अतिक्रमणकारियों ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया. इस दौरान एक चौकीदार और मखदुमपुर के सीओ मामूली रूप से घायल हो गए. मखदुमपुर थाना के टेहटा ओपी क्षेत्र के कुर्थाडीह गांव में राजबहादुर कॉलेज (Raj Bahadur College In Jehanabad) की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला किया गया था. जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाकर मामले को शांत कराया गया. इस मामले में पुलिस ने हमला करने वालों पर केस दर्ज कर लिया है.

मखदुमपुर सीओ पर हमला: बता दें कि मखदुमपुर थाना क्षेत्र के यह टेहटा ओपी क्षेत्र के कुर्था डीह गांव में राजबाहदुर कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण की सूचना पर मखदुमपुर अंचलाधिकारी राजीव रंजन पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे थे. जैसे ही कॉलेज की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. अतिक्रमणकारियों ने सीओ राजीव रंजन समेत पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया. इस दौरान अंचलाधिकारी और चौकीदार मामूली रूप से घायल हो गए. किसी तरह पुलिस ने फिर मामले को शांत कराया.

पुलिस ने मामले को कराया शांत: वहीं, अंचलाधिकारी पर हमले की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त फोर्स भेजकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया. अंचलाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि इस घटना के अंजाम देने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि इस घटना में सभी शामिल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. इसके बाद उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगी. कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

