जहानाबाद: जिले के विशुनगंज ओपी खसखोरी गांव में पूर्व मुखिया कमलेश शर्मा (Former former Mukhiya kamlesh sharma ) के आवास पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया. इस हमले में मुखिया के आवास पर फायरिंग (Firing at former Mukhiya Residence In Jehanabad ) और ईट पत्थर से घर में तोड़फोड़ की गई. जैसे ही चोर की हल्ला हुई ग्रामीण जुट गए और बदमाशों को खदेड़ना शुरू कर दिए. असामाजिक तत्व भागते हुए हवाई फायरिंग भी की, लेकिन इसमें कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है. इस घटना की सूचना स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई. पुलिस द्वारा स्थानीय चौकीदार को घटनास्थल पर भेज कर मामले की जानकारी ली है.

असामाजिक तत्वों ने किया हमला: विशुनगंज ओपी अन्तर्गत खसखोरी गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने पूर्व मुखिया कमलेश शर्मा के घर पर ईट पत्थर से हमला कर दिया. कमलेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार की रात्रि हम लोग अपने घर में खाना खाकर सोए हुए थे. तभी 15 की संख्या में असामाजिक तत्व आए और अचानक ईट पत्थर से घर पर हमला कर दिया. जिसके कारण हमारे घर के खिड़की में लगे शीशे भी टूट गए. जैसे ही असामाजिक तत्व मेरे घर पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू किए. हम लोग जाग गए और चोर चोर शोर करने लगे फिर ग्रामीण जुट गए और बदमाशों को खदेड़कर भगाया.

"उन लोगों का मकसद घर में घुसकर लूटपाट करने की थी, लेकिन जगे होने के कारण असामाजिक तत्व अपने मकसद में सफल नहीं हो सके. ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण उन्हें भागना पड़ा." :- कमलेश शर्मा, पूर्व मुखिया

मुझे प्रदान किया जाए सुरक्षा: जिस तरह से पूर्व मुखिया के घर पर हमला हुआ है. इससे प्रतीत होता है कि बदमाशों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है. इसी के कारण है कि पूर्व मुखिया के घर पर हमला किया गया है. पूर्व मुखिया का कहना है कि भागते के क्रम में उन लोगों द्वारा एक महिला के गले से चेन भी छीन कर फरार हो गया है. उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए. अगर प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया तो किसी समय भी हमारे साथ अप्रिय घटना घट सकती है. अब देखना है कि पुलिस में आगे की क्रिया कार्रवाई करती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा.





"मामले की जांच की जा रही है. कौन लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है. उसकी पहचान कर ली जाएगी और उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी." :- पुलिस