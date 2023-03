जमुई: बिहार के जमुई में हथियार घुमा घुमाकर देखने के दौरान (Firing during display of weapons in Jamui ) गोली चल गई. गोली सीधे युवक के सीने में जाकर लग गयी. युवक जमीन पर गिर पड़ा. अचानक इस घटना से घर में अपरातफरी मच गई. गंभीर रूप से जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार और एक्सरे के बाद पटना रेफर कर दिया गया. घटना खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवडीहा गांव का है. पत्नी और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

पत्नी ने लगाया आरोप, गोली नहीं थी तो कैसे चली गोली: हथियार दिखाने वाले युवक की पहचान मंटू के रूप में की गई है. वह खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवडीहा गांव का है. मंटू टेम्पू चालक है. वह पड़ोस के दिवाकर गोस्वामी को हथियार दिखा रहा था. तभी गोली चल गई. गोली उसके सीने में लगी. गोली लगते ही 30 वर्षीय घायल दिवाकर गोस्वामी गिर पड़ा. घायल की पत्नी फूलकुमारी देवी ने बताया की गांव के ही मंटू ने मेरे पति को पिस्टल दिखा रहा थ. बोल रहा था इसमें गोली नहीं है. फिर कैसे गोली चल गई.



घर में मचा कोहराम: गोली लगते ही घर में कोहराम मच गई. घर में अफरातफरी का माहौल हो गया. लोग इधर उधर भागने लगे. आनन फानन में परिवार के सदस्यों ने उसे जमुई में अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास को लोगों की भीड़ जुट गई.

"हथियार दिखाने के क्रम में गोली चल गई जो मेरे पति को लगी. मंटू ने जानबुझकर मेरे पति को गोली मारी है. पहले से किसी प्रकार का कोई विवाद दुश्मनी नहीं थी लेकिन क्यों गोली मारी बता नहीं सकती."- फूलकुमारी देवी. घायल की पत्नी