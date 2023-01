जमुई: बिहार के जमुई में युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी है. गिद्धौर थाना क्षेत्र में एक युवक अपने पिता की डांट से नाराज होकर गुस्से में घर से निकला और रेलवे लाइन पर जाकर ट्रेन की चपेट में आ गया. जिससे उसकी मौत हो गई(Youth dies after being hit by train in Jamui) है. गिद्धौर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में पिता की डांट-फटकार के बाद नाराज बेटे ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है. सूचना मिलने के बाद आरपीएफ ने शव को उठाकर स्थानीय थाने के हवाले कर दिया है. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की पहचान गुगुलडीह गांव निवासी बेचन मांझी का 21 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में की गई है.

ये भी पढ़ें: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छात्रा को कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

घरेलू विवाद में ट्रेन की चपेट में मौत: दरअसल यह मामला गुगुलडीह गांव का है. जहां बीते बुधवार की रात 9 बजे किसी बात को लेकर घरेलू विवाद में पिता ने अपने बेटे को डांट फटकार दिया. उससे नाराज होकर बेटा रात के समय ही घर से निकल गया. देर रात में भी घर नहीं आने पर उसके माता पिता ने खोजबीन शुरू किया. पूरे गांव में उसकी कोई जानकारी नहीं मिली. तब जाकर मां-पिता ने बेटे के बारे में सारी जानकारी पुलिस थाने को बताई और लापता होने की सूचना दी. इधर, युवक गांव से 4 किलोमीटर दूर स्थित क्यूल -जसीडीह रेलखंड के चोरा रेलवे हॉल्ट के पोल संख्या 383/ 21 के पास जाकर ट्रेन की चपेट में आ गया और मौत हो गई. इसकी सूचना आज सुबह जीआरपी को मिली तब रेलवे पुलिस ने लाइन से लाश को हटाकर स्थानीय थाने के हवाले कर दिया.

शव की वजह से दुरंतो एक्सप्रेस खड़ी रही: गिद्धौर थानाध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने मृतक के परिजनों को लाश मिलने की जानकारी दी. उसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतक के परिजनों ने बताया कि घरेलू विवाद में युवक के पिता ने डांट फटकार लगाई थी. जिससे नाराज होकर वह देर रात ही घर से निकल गया था. जिसके शव को सुबह चोरा रेलवे हॉल्ट के पास से बरामद किया गया. युवक की मौत के बाद क्यूल- जसीडीह रेलखंड के गिद्धौर स्टेशन पर घंटों तक दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी रही. शव को वहां से हटाने के बाद ट्रेनों की परिचालन शुरू की गई.



"घरेलु विवाद के कारण युवक को पिता ने डॉट फटकार लगाया था. तभी वह घर से रात में ही निकलकर रेलवे लाइन के पास जाकर ट्रेन की चपेट में आ गया. जिससे उसकी मौत हो गई". - मृतक के परिजन





यह भी पढ़ें- LIVE VIDEO: चलती ट्रेन से सोनपुर स्टेशन पर कूद रहे व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत