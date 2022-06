जमुई: बिहार के जमुई में चकाई थाना (Chakai police station in Jamui Bihar) क्षेत्र के रामचंद्रडीह पंचायत अंतर्गत पाटजोरी गांव में एक ब्लैक कोबरा दो दिनों से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, पाटजोरी गांव निवासी शंभू राय की पुत्री की शादी 6 जून को होनी थी. शादी को लेकर घर में तैयारियां जोरों पर थीं. गुरुवार की सुबह 9 बजे के करीब शंभू राय की पत्नी कुसुम देवी उर्फ गमनी देवी (52 वर्ष) घर के एक कमरे में खाना बनाने के लिए चावल निकालने के लिए गईं. उसी दौरान एक विशालकाय ब्लैक कोबरा ने उसे डस (Death in Jamui due to snake bite) लिया लेकिन इसी वह सांप को नहीं देख पाई.

महिला की हालत बिगड़ने पर शुरू हुई खोजबीन: लगभग आधे घंटे के बाद जब महिला की तबीयत बिगड़ने लगी तो गांव वालों ने उक्त कमरे मे खोजबीन शुरू की. लोगों ने जब पुआल से बने कोठी को हटाया तो होश उड़ गये. कमरे में एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था. सांप को देखने के बाद ग्रामीण तत्काल उसे अस्पताल के बजाय गांव में स्थित दुबे बाबा के मंदिर मे ले कर चले गये. जहां लगभग तीन घंटे के बाद साढ़े बारह बजे उसकी मौत हो गयी.

अंध विश्वास के चलते नहीं कराया इलाज: परिजनों ने महिला का इलाज कराने के बजाय उसे गांव के ही एक मंदिर में ले जाकर रख दिया और उसके ठीक होने का इंतजार करने लगे. लोगों की मान्यता है कि कोई भी विषैला सांप काट लेता है तो मरीज को वहां ले जाकर रखने पर वह ठीक हो जाता है. सुबह से लेकर रात 8:00 बजे तक महिला को मंदिर परिसर में ही रखा गया लेकिन ठीक होने के बजाय उसकी स्थिति बिगड़ती गई. आखिरकार रात 9:00 बजे के करीब महिला ने दम तोड़ (Woman dies due to snake bite in Jamui) दिया. दूसरी तरफ महिला को डसने के बाद कोबरा कमरे में ही पूरी तरह फन ताने डटा रहा. उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के इलाके के लोग दिन भर पहुंचते रहे. इतनी भीड़ जमने के बाद भी कोबरा टस से मस नहीं हुआ, अपने स्थान पर डटा रहा.

12 घंटे तक कमरे में जमा रहा कोबरा: महिला की मौत होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ब्लैक कोबरा को भी घेर कर कमरे में ही मार दिया. महिला की मौत से घर में मातम पसर गया. मृतका का एक बेटा और दो बेटी है. एक लड़की की शादी 6 जून को होने वाली थी. उसकी तैयारी को लेकर घर में चहल-पहल और खुशी का माहौल था लेकिन मौत से मातम पसर गया. ग्रामीणों का कहना है कि जब भी कभी कहीं लोगों को विषैला सांप काट लेता था तो वहां लाने पर ठीक हो जाता था लेकिन यह पहली बार है कि यह महिला ठीक नहीं हुई. इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में होती रही. शुक्रवार की दोपहर बाद महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया. कुछ लोग इसे दूसरी नजर से भी देख रहे हैं. गांव के कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई मायावी कोबरा ही था. महिला को मंदिर में रखने के बाद भी वह ठीक नहीं हुई. ऐसा पहली बार हुआ है.

