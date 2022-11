जमुई: बिहार के जमुई में हर्ष फायरिंग (Harsh Firing In Jamui) का विरोध और सूद के पैसे के लेनदेन का विवाद हत्या का कारण बन गया. पुलिस ने 48 धंटे के अंदर मामले में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर (Two Criminals Arrested For Murder In Jamui) कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. जमुई जिले के साथ-साथ नवादा जिले में भी पूर्व के अपराधिक मामले दोनों बदमाशों पर मुकदमे दर्ज हैं. टाउन थाना क्षेत्र के अंबा गांव के शिव पोखर के पास बीते 9 नंवबर को अपराधियों ने नुनेश्वर तांती की गोली मारकर संध्या समय हत्या कर दी थी. धटना के बाद मृतक के पुत्र उपेंद्र तांती ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

हत्या का आरोपी गिरफ्तार : मिली जानकारी के अनुसार, मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 धंटे के अंदर दो अभियुक्तों राजा बाबू उर्फ राजा कुमार तथा धर्मवीर कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया. गिरफ्तार दोनों टाउन थाना क्षेत्र के अंबा गांव के ही रहने वाले हैं. बताया जा रहा है कि दशहरा पूजा के आसपास अभियुक्त राजा कुमार अपने साथियों के साथ गांव में हर्ष फायरिंग की थी. जिसको लेकर गांव में ही ग्रामीण स्तर पर पंचायती हुआ था. पंचायत में राजा कुमार और साथियों के द्वारा माफी मांग ली गई थी. उस समय नुनेश्वर तांती ने राजा कुमार को भला-बुरा कहा था.

हर्ष फायरिंग को लेकर हुआ था विवाद : मृतक नुनेश्वर तांती अभियुक्त राजा कुमार के पिता सदानंद रावत से सूद पर पैसा लिऐ थे. उस पैसे का मूल से ज्यादा ब्याज हो गया था जो चुकता करना में उसको मुश्किल हो रहा था. इस बात को लेकर भी अभियुक्त राजा कुमार ने मृतक नुनेश्वर तांती को देख लेने की धमकी दी थी. पैसा लेन-देन का विवाद हत्या का कारण बना. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल था. पूरा परिवार अभी भी दहशत के साये में जी रहा है.