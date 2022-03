जमुईः बिहार के जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना (Chandramandih police station of Jamui district) क्षेत्र अंतर्गत सगदनीडीह में एक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसपी) में 90 हजार रुपए मूल्य की संपत्ति की चोरी (Theft in CSP at Jamui) कर ली. चोर अपने साथ कैश और अन्य सामग्री लेकर फरार हो गये. मामले में सीएसपी संचालक की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया गया है. चंद्रमंडीह थाना की पुलिस कार्रवाई में जुट गयी है.

14 हजार रुपया नकद ले भागे अपराधीः सीएसपी संचालक सगदनीडीह गांव निवासी मुकेश वर्मा ने बताया कि बुधवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने कॉमन सर्विस सेंटर के शटर का ताला तोड़कर केंद्र में रखे लैपटॉप, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर सहित 14 हजार रुपया नकद लेकर चले गये. मुकेश वर्मा ने जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की गुहार लगायी है. ज्ञात हो कि हाल के दिनों इलाके में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है.





पुलिस गश्ती तेज करने की मांगः चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी, छिनतई की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. सगदनीडीह और आसपास के इलाके में चोरी की घटना पर रोक लगाने के लिए लोगों पुलिस गश्ती तेज करने, दो पहिया वाहनों के साथ-साथ चार पहिया वाहनों की नियमित जांच करने की मांग की है. वहीं मामले में चंद्रमंडीह थाना की पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए

छापेमारी कर रही है.

