जमुई: बिहार के जमुई में ज्वेलरी की दुकान में चोरी (Theft In Jewellary Shop At Jamui) का मामला सामने आया है. चकाई थाना क्षेत्र में दुकान के शटर को काटकर चोरों ने महंगे आभूषणों की चोरी (Expensive Ornaments theft In Jamui) की है. इस घटना को अंजाम देने के लिए कुल 10 चोर एक साथ बीते रात दुकान के पास आए और शटर को काटकर अंदर घुस गए. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद सीसीटीवी खंगालने में जुटी है.

जमुई से आभूषणों की चोरी: जमुई के चकाई मोड़ पर स्थित ज्वेलरी दुकान में बीते रात चोरी की गई. जहां दुकान में शटर काटकर चोरों ने दराज में रखे सोने, चांदी के आभूषण के साथ ही 8 हजार रूपए नगद चुरा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही व्यवसायी आनन-फानन में दुकान पर आया तब वहां उसके दुकान के शटर को काटकर बर्बाद कर दिया गया और कई सामानों सहित आभूषणों की चोरी कर ली गई. सूचना मिलने पर के बाद पहुंची पुलिस ने दुकान में लगाए सीसीटीवी के डीवीआर को लेकर अपने आईटी को दिया है. ताकि वहां से जानकारी मिल सके कि चोरी की वारदात कैसे हुई और किसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है.

10 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी: व्यवसायी सुनील स्वर्णकार ने बताया कि दुकान के शटर को काटकर कुल 3 किलो चांदी का पायल, एक किलो पांच सौ ग्राम चांदी का चैन, 1 किलो बच्चों के लिए बनाए गए छोटे पायल समेत कुल 8 किलो चांदी के सामान की चोरी की गई. इसके साथ ही सोने के गहने सहित 10 लाख रूपए से अधिक के सामान को चुरा लिया है.

"दुकान के शटर को काटकर कुल 3 किलो चांदी का पायल, एक किलो पांच सौ ग्राम चांदी का चैन, 1 किलो बच्चों के लिए बनाए गए छोटे पायल समेत कुल 8 किलो चांदी के सामान की चोरी की गई. इसके साथ ही सोने के गहने सहित 10 लाख रूपए से अधिक के सामान को चुरा लिया है".- सुनील स्वर्णकार, व्यवसायी

पहले भी की गई साजिश: बताया जाता है कि चोरों ने पहले भी दुकान के दीवार में सेंधमारी करने की कोशिश की थी. लेकिन वे लोग कामयाबी नहीं मिलने के कारण आगे से दुकान के शटर तोड़कर दुकान के अंदर गए और उसके बाद सोने चांदी सहित अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए. वहां से भागते समय चोरों से कुछ गहने सड़क पर गिर गए. जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है.

