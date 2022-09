जमुई: बारिश के मौसम में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. वाहन का उपयोग करने से पहले कुछ बातों की सावधानी जरूर बरतें. दरअसल बारिश में सांप बिलों से बाहर निकल जाते हैं. इसलिए वाहन पर सवार होने से पहले उसे चेक कर ले कि कहीं आपकी कार या बाइक में कोई सांप तो नहीं घुस गया है. जमुई से ऐसा ही एक मामला सामने आया है. स्कूटी में सांप (Snake Recovered From Inside Scooty In Jamui) छुपकर बैठा था और उसे गाड़ी से निकालने में लगभग 5 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी.

स्कूटी के अंदर के पार्ट्स में घुसा सांप: मामला बरहट प्रखंड के मलयपुर मालिया टोला (Snakes in Malaypur Malia Tola) में देखने मिला, जहां एक स्कूटी के अंदर सांप घुस ( Snake Found From Scooty In Jamui) गया था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पतोना गांव के ग्रामीण चिकित्स सुशील रावत मलयपुर मालिया टोला में एक मरीज को देखने के लिए आए थे. तभी स्कूटी बाहर खड़ा कर वे घर के अंदर मरीज को देखने चले गए. जब वह मरीज को देखकर बाहर आए तो स्कूटी पर सांप देखकर हक्के बक्के रह गए. स्कूटी के अंदर सांप घुसकर आराम फरमा रहा था.

5 घंटे के बाद निकला सांप: सांप के स्कूटी में घुस जाने की सूचना पर सपेरा भी मौके पर सांप पकड़ने पहुंच गया. लेकिन वह भी नाकाम हो गया क्योंकि सांप नीचे से स्कूटी के अंदर के पार्ट्स में घुस गया था. स्कूटी में से सांप निकालने के लिए स्कूटी को नीचे गिरा दिया गया और सांप निकालने की कोशिश की गई. इस तरीके से भी सांप नहीं निकला तो फिर मैकेनिक को बुलाया गया. मैकेनिक ने सावधानी से स्कूटी के पार्ट्स खोलना शुरू किया. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सांप को किसी तरह बाहर निकाला गया. बाद में सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया.