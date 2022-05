जमुई: बिहार के जमुई में आपसी वर्चस्व को लेकर 17 मई को सोनू की गोली मारकर हत्या (Murder In Jamui ) कर दी थी. घटना के बाद से सदर थाने की पुलिस अपराधियों की धर पकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 6 लोगों को गिरफ्तार (six arrested In Jamui) किया है.

सोनू की हत्या मामले में 6 गिरफ्तार: बता दें कि 17 मई मंगलवार की रात 9:00 बजे के करीब सोनू के कुछ दोस्तों ने उसे फोन कर पुरानी बाजार की त्रिपुरारी सिंह नदी घाट जाने वाली सड़क पर बुलाया था. उसके बाद उसकी गोली मार कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गयी थी. इधर घटना की जानकारी के बाद सदर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने 6 को गिरफ्तार किया है.

मां ने बतायी थी ये बात: मृतक की मां ने बताया था कि सोनू घर से टहलने की बात बोलकर निकला था. पहले से उसे धमकी भरे कॉल आ रहे थे. जिसके चलते सोनू सतर्क होकर छिपकर रह रहा था. घर पर यह बोल कर निकला कि काफी दिन हो गए, टहल कर आता हूं लेकिन उसकी हत्या हो गई. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

लॉटरी की अवैध कारोबार को लेकर हत्या की आशंका: सूत्र बताते हैं कि सोनू सब्जी बेचने के अलावा अपने कुछ दोस्तो के साथ लॉटरी के कारोबार से भी जुड़ा था. वह बीते कुछ वर्षों में इस धंधे से मोटी रकम कमा चुका था, जिससे इसके साथ रहने वाले तरुण उर्फ तन्नू यादव सहित अन्य लोगों को यह बात चुभने लगी थी. सोनू की तरक्की से इन लोगों को जलन शुरू हो गयी थी.

कुछ दिन पहले मिली थी जान से मारने की धमकी: इसी बीच तन्नू यादव और और सोनू के बीच रुपए के लेनदेन को लेकर कुछ दिन पहले भी झड़प हुई थी. मृतक की मां नगमा खातून ने बताया कि 2 दिन पहले ही तन्नू यादव द्वारा उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी. साथ ही बताया कि इस घटना में तरुण उर्फ तन्नू यादव, मोहम्मद मासूम, मोहम्मद शाहबाज, विक्की, मोहम्मद इमरान राज सहित अन्य लोग शामिल हैं जिनके द्वारा साजिश के तहत सोनू की हत्या की गई है.

1 आरोपी फरार, छापेमारी जारी: घटना के बाद मृतक सोनू की मां नगमा खातून के बयान पर सदर थाने में 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसके बाद सदर थाने की पुलिस ने मैराथन छापेमारी अभियान चलाते हुए आजाद नगर निवासी मोहम्मद शाहबाज तरुण उर्फ तन्नू यादव, मोहम्मद मासूम मो.इमरान, डीके सहित छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इस बात की जानकारी देते हुए जमुई एसपी शोर्य सुमन ने बताया की घटना के 24 घंटे के अंदर घटना में शामिल 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि फरार चल रहे एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

"सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. एक फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है."- शौर्य सुमन, जमुई एसपी



