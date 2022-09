जमुई: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद शराब की खरीद-बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है. ऐसे में पुलिस शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में शनिवार को जुमई जिले के सिकंदरा लछुआड़ थाने की पुलिस ने सघन छापेमारी अभियान चलाया. जिसमें अलग-अलग जगहों से 6 शराबियों को गिरफ्तार किया (Six Arrested In Liquor Case In Jamui) गया.

न्यायिक हिरासत में गिरफ्तार शराबी: जिला के सिकंदरा लछुआड़ थाना क्षेत्र में चलाए गए छापेमारी से शराबियों में हड़कंप मच गया. इस दौरान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी श्याम जसवाल ,विछवे निवासी रामप्रवेश पंडित, ओंकार पंडित, सरयुग मांझी, रवेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. सभी का मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

"वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर लगातार शराबियों के खिलाफ थाना क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. छापेमारी में जो भी शराबी गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके खिलाफ कारवाई की जा रही है" -आशीष कुमार, थानाध्यक्ष

डीएम आवास पर शराबी ने किया था हंगामा: बता दें कि 2 दिन पहले डीएम अवनीश कुमार सिंह (DM Abhinash Kumar Singh) के आवास के बाहर एक शराबी शराब के नशे में घंटों हंगामा मचाया था. इस घटना का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. उसके बाद जिला प्रशासन शराबियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है. इससे पहले बीते गुरुवार को भी जिले के विभिन्न इलाकों से छापा मारकर 72 शराबियों को गिरफ्तार किया गया था.