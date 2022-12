जमुई: बिहार में रफ्तार का कहर (havoc of speed in bihar) जारी है. ताजा मामला जमुई का है. जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत (Man died in a road accident at Jamui) हो गई. बताया जा रहा है सोनो थाना क्षेत्र के कसोय गांव के पास बाइक बिजली पोल से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान चरका पत्थर निवासी 55 वर्षीय प्रमोद बरनवाल के रूप में हुई है.

मृतक चप्पल का करता था व्यवसाय: बताया जाता है कि मृतक चरका पत्थर बाजार में चप्पल का व्यवसाय करता था. जो सोमवार की सुबह सामग्री की खरीदारी के लिए सोनो बाजार बाइक से जा रहा था. जैसे ही वह सोनो थाना क्षेत्र के कसोय गांव के पास पहुंचा, तभी अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली पोल से टकरा गई. इस दुर्घटना में बाइक सवार अधेड़ के सिर में गंभीर चोट आने के बाद उसे सोनो अस्पताल लाया गया. जहां उसकी गंभीर स्थिति देखकर सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां जांचोपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया.

"वह चप्पल के छोटे-मोटे व्यवसाई थे और वह हमेशा बाइक से सामग्री की खरीदारी के लिए सोनो आया करते थे. सोमवार की सुबह भी सोनो आ रहे थे. तभी उसकी बाइक बिजली पोल के पास क्षतिग्रस्त मिला." :- मृतक के परिजन

