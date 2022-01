जमुई: बिहार के जमुई जिले में क्यूल-जसीडीह रेलखंड के झाझा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान एक मजदूर ट्रेन की चपेट (Laborer Got Hit By Train In Jamui) में आ गया. जिससे वह बूरी तरह से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने उसे गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह पटना नहीं जा सका.

घायल मजदूर की पहचान झाझा थाना क्षेत्र के पाण्डेयडीह गांव निवासी खेमन मांझी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि खेमन मांझी झाझा के ही एक चिमनी भट्ठा पर मजदूरी का काम करता है. वह किसी काम से जसीडीह गया था. उसके बाद वहां से वापस ट्रेन से अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रूकी भी नहीं थी कि मजदूर उतरने की कोशिश करने लगा.

इसी दौरान वह ट्रेन की सीढ़ी में फंसकर बुरी तरह से कुचला (Laborer Injured After Being Hit By Train) गया. आनन-फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया. मजदूर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते वो पटना जाने में सक्षम नहीं हुआ. जिसके चलते सदर अस्पताल में ही उसका इलाज किया जा रहा है. डॉक्टर ने बताया कि मजदूर का एक पैर काटने की भी नौबत आ सकती है. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

