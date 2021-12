जमुई: बिहार के मुंगेर रेंज के डीआईजी पंकज सिन्हा जमुई के (Inspection Of Jamui Sadar Police Station) सदर थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे. जहां, बीएमपी जवानों ने डीआईजी (Guard of Honor To DIG Pankaj Sinha) को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है. डीआईजी पंकज सिन्हा ने पूरे थाने परिसर में घूमकर सभी तरह की जानकारी थानाध्यक्ष से ली, साथ ही निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने का थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें- बिहार में आज से अनलॉक-11, ओमीक्रोन के खतरे के बीच कितनी बढ़ी सख्ती, पढे़ं गाइडलाइन

दरअसल, बुधवार की दोपहर मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी पंकज सिन्हा सदर थाने औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. डीआईजी ने थाना परिसर में घूमकर भवन, कमरा और चार दिवारी की सुरक्षा दृष्टिकोण से आवश्यक जानकारी प्राप्त की साथ ही थाने में कार्यरत सभी पुलिस कर्मियों से डीआईजी ने मुलाकात भी की है. बाद में थाने के महिला-पुरूष हाजत के अलावा अन्य कार्यालयों में घूम कर निरीक्षण किया है.

जमुई सदर थाने का औचक निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने टॉप-10 अपराधियों का लिस्ट देखा और वारंटिया को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश देते हुए रनिंग रजिस्टर को भी बारीकी से खंगाला. वहीं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने का थानाध्यक्ष चंदन कुमार को निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें- पटना: सब्जी, राशन और फलों के दाम, देखिए लिस्ट

डीआईजी पंकज सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है. जिसमें कई कमियां मिली है, जिसे दुरुस्त करने को लेकर वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है. साथ ही अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर शहर में गश्ती तेज करने तथा बैंक समेत आबादी वाले इलाके में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. इस मौके पर सदर एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.



विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP