जमुई: बिहार के जमुई में नक्सल क्षेत्र में फुटबॉल मैच का आयोजन (First Time Football Match In Jamui) किया गया. बरहट थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस अधीक्षक और सहायक कमांडेंट 215 बटालियन के उपस्थिति में इस खेल का आयोजन किया गया. इस फुटबाल टूर्नामेंट में चोरमारा और भंडारी अदबरिया पैसरा, अमरा सनी, बघेल, बंगाली बांध के कुल 8 टीमों ने भाग लिया. यह आयोजन भराड़ी चोरमारा गांव के खेल मैदान में सामुदायिक पुलिसिंग जमुई और सीआरपीएफ बी/215 बटालियन चोरमारा की टीम ने खेला. इस मैच के मुख्य अतिथि प्रणव प्रकाश (सहायक कमांडेंट बी/215) (Pranav Prakash Inaugurated Football Match In Jamui) रहे. इस खेल का आयोजन थाना प्रभारी बरहट चितरंजन कुमार, सार्जेंट प्रीतम कुमार और पुलिस लाइन जमुई के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया. इस मैच में भाग लेने वाले सभी टीम के खिलाड़ी को फुटबॉल ,नेट जर्सी, बूट, सॉक्स आदि खेल संबंधी जरूरी का समान वितरण किया गया.



चोरमारा गांव में पहली बार फुटबॉल मैच का आयोजन: जमुई के चोरमारा गांव में पहली बार फुटबॉल मैच के आयोजन पर सहायक कमांडेंट प्रणव प्रकाश ने सभी खिलाड़ियों और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद से मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है. जिसके लिए मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अपने दैनिक काम से समय निकालकर खेलकूद करना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस गांव में सीआरपीएफ कैंप स्थापित होने के बाद अमन शांति हुआ है. जिसके कारण आज पहली बार अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सामुदायिक पुलिसिंग फुटबॉल टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया है.

उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट का आयोजन आगे भी यहां किया जाएगा ताकि पुलिस और ग्रामीणों के बीच अच्छे संबंध बने रहे. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रोशनी के प्रकाश से अंधकार समाप्त होता है. उसी प्रकार आश्वासन देता हूं कि हमारे बीच से जो भी भटके हुए नौजवान आदिवासी हैं. वह पुनः मुख्यधारा में वापस आए उनके जीवन को मैं प्रकाश में बदल दूंगा. आज के इस फुटबॉल टूर्नामेंट मैच में 1-0 से चोरमारा को विजयी घोषित किया गया. इस अवसर पर प्रणव प्रकाश (सहायक कमांडेंट) चोरमारा कैंप, निरीक्षक अमृतलाल पटेल भीम बांध,थाना प्रभारी बरहट चितरंजन कुमार, सार्जेंट प्रीतम कुमार, पुलिस लाइन जमुई के साथ ही स्थानीय मुखिया और सरपंच के साथ चोरमारा, भोरभंडारी और आसपास गांव के ग्रामवासी मौजूद रहे.

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार वरहट थाना क्षेत्र में अति नक्सल प्रभावित चोरमारा गांव है. जहां पूर्व नक्सली बालेश्वर कोड़ा से दहशत माहौल रहता था. यहां शिक्षा और खेल का नाम लेने की बात करना भी दूर की बात थी. बताया कि स्कूल भवन को उड़ा दिया गया था. उस नक्सली ने अपने साथियों के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. आज उनकी पत्नी के समझाने पर खुद उसकी बहू आज जाकर स्कूल में पढ़ा रही है. वहीं अमन चैन की बात करते हुऐ भटके लोगों से मुख्य धारा में लौट आने की अपील कर रही है.



'जिस प्रकार रोशनी के प्रकाश से अंधकार समाप्त होता है. उसी प्रकार आश्वासन देता हूं कि हमारे बीच से जो भी भटके हुए नौजवान आदिवासी हैं. वह पुनः मुख्यधारा में वापस आए उनके जीवन को मैं प्रकाश में बदल दूंगा'- प्रणव प्रकाश, सहायक कमांडेंट

