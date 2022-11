जमुईः लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ( National President of LJPR Chirag Paswan) इन दिनों जमुई दौरे पर हैं. क्षेत्र में जगह-जगह जनता से सीधी बात कर उनकी समस्याओं के सामधान के लिए सीधे अधिकारियों से बात कर रहे हैं. इसी क्रम में वे एक सरकारी स्कूल (Chirag Paswan Became Teacher in Jamui Government School) में पहुंच गये. इस दौरान बच्चों के सामने टीचर की भूमिका में दिखे. स्कूल के दो अलग-अलग कक्षाओं में पहुंचे और बच्चों की क्लास ली. इस दौरान बच्चों और शिक्षकों ने अपनी-अपनी समस्याओं को चिराग पासवान के सामने रखा. इस पर मौके से उन्होंने जमुई डीएम अवनीश कुमार सिंह (Jamui DM Avnish Kumar Singh) को फोन कर विद्यालय की समस्याओं के समाधान की मांग की.

जमुई में टीचर बने चिराग पासवान

"मैं इन दिनों क्षेत्र जमुई के दौरे पर हूं. यहां लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए सीधी बात कर रह हूं. इन में कई तरह की शिकायतें और समस्याएं निकलकर आयी है. इन समस्याओं का लिस्टिंग कर आपके पास भेज रहा हूं. इनका समस्याओं और शिकायतों को हल करें. खासकर स्कूली बच्चों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें. "- चिराग पासवान, जमुई सांसद

कोई भी समस्या हो तो अपने चिराग भैया को बताएंः जमुई सांसद चिराग पासवान ने अपने सरकारी विद्यालय में बच्चों से बात करते हुए पूछा कि पढ़ाई होती है?इस बच्चों ने कहा हां. इसके बाद चिराग ने पढ़ाई के विषय में जानकारी ली. बातचीत के अंत में जमुई सांसद ने बच्चों से कहा कि आपका काम है पढ़ना, पढ़िए. कोई समस्या हो तो आपके भैया चिराग आपकी समस्याओं को हल करने के लिए हैं. कोई भी समस्या हो आपके लिए चिराग भैया हर समय हाजिर हैं. बता दें कि चिराग पासवान इन दिनों जमुई सहित बिहार के विभिन्न जिलों में सीधी बात कर रहें हैं. साथ ही बिहार बचाओ पदयात्रा कर नीतीश सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं.

