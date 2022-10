जमुई: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In Jamui, Sheikhpura and Lakhisarai ) धड़ल्ले से हो रही है. पुलिस लगातार तस्करों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में नशेड़ियों (Liquor Smugglers Arrested In Jamui) को गिरफ्तार किया है. उत्पाद विभाग की टीम ने दो दिनों तक चलाए गए छापेमारी अभियान 6 तस्कर व 67 शराबी सहित 73 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने 25 लीटर शराब भी बरामद किया :छापेमारी अभियान में पुलिस ने 25 लीटर शराब भी बरामद किया है. उत्पाद पुलिस ने दो दिनों तक जमुई, सिकंदरा, सोनो,चकाई, गिद्धौर,खैरा, बरहट सहित विभिन्न प्रखंड के इलाके में छापेमारी की. इसमें कुल 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से पूरे जिले भर में दहशत फैली हुई है. खासकर शराब तस्कर और शराबियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है.

"शराब के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाई जा रही है. जिसमें शेखपुरा और लखीसराय जिले की टीम भी शामिल हैं. इस दौरान तीन टीम गठित कर चिह्नित जगहों पर बारीकी से जांच-पड़ताल की गई. इसमें छह तस्कर और 67 शराबी को गिरफ्तार किया गया है। सभी तस्कर को कागजी प्रक्रिया के बाद जेल भेजा जाएगा. शराबीयों को कोर्ट के समक्ष पेश कर निर्धारित जुर्माना के साथ छोड़ा जाएगा." - संजीव ठाकुर. उत्पाद अधीक्षक जमुई

