जमुईः बिहार के जमुई जिले में नक्सली पोस्टर के कारण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बिराजपुर शाखा बीते 12 दिनों से बंद (Bank Shutdown In Jamui After Naxalite Threat ) है. लगातार बैंक बंद रहने से परेशान ग्रामीणों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन कर शाखा अविलंब खोलने की मांग (Protest In Jamui Against Bank Shutdown) की. शाखा से जुड़े ग्राहकों ने अभिलंब बैंक नहीं खोले जाने पर सड़क जाम करने की घोषणा की है. प्रदर्शन के बाद बैंक के ग्राहकों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन बैंक प्रबंधन और पुलिस-प्रशासन को देकर अविबंव बैंक शाखा खोलने की मांग की है.

"शरारती तत्वों की ओर से तथाकथित नक्सली पोस्टर पोस्टर लगाया गया है. वहीं बैंक कर्मी सुरक्षा का बहाना बनाकर बैंक की शाखा को बंद रखे हुए हैं. जहां तक सवाल नक्सली धमकी का है, इलाके में जब नक्सल चरम पर था तो एक भी दिन बैंक की शाखा बंद नक्सलियों ने नहीं कराया. फिर अब नक्सली का बहाना लगाकर बैंक बंद करना गलत है." -प्रदर्शन में शामिल बिराजपुर के ग्रामीण

क्यों बैंक में लटका है तालाः जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बिराजपुर शाखा के बाहर 12 दिन पहले प्रतिबंधित नक्सली संगठन की ओर से बैंककर्मियों किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन के नाम पर बैंक कर्मियों से अवैध वसूली का आरोप (Illegal Recovery In kisan credit Card Loan) लगाया गया है. नक्सली पोस्टर (Naxalite Poster In Jamui) में अवैध वसूली की गई राशि वापस नहीं किये जाने की सूरत में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है. पोस्टर के बाद से बैंककर्मी डरे हुए हैं और बैंक की शाख में आने के लिए तैयार नहीं हैं.

ग्रामीणों ने पोस्टर को बताया फर्जीः ग्रामीणों ने बताया कि 1984 से यहां पर बैंक की शाखा है. लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. शरारती तत्वों द्वारा पोस्टरबाजी की घटना को अंजाम देकर ग्राहकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. यही कारण है कि 35 हजार से अधिक ग्राहक पिछले 12 दिन से रोज परेशान होकर लौट रहे है. बैंक प्रबंधन इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है. ग्रामीणों ने कहा कि बैंक प्रबंधन जानबूझकर सुरक्षा का बहाना बनाकर बैंक बंद किए हुए है. जब इस इलाके में नक्सलवाद चरम पर था तब कभी बैंक बंद नहीं हुआ. लेकिन मामूली पोस्टर बाजी की घटना के बाद से बैंक बंद है, जो बैंक प्रबंधन की घोर लापरवाही को दर्शाता है.

