गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में एक युवक धारदार हथियार से हमले में घायल हो गया. (Youth Injured in Attack with Weapon in Gopalganj) घायल युवक हत्या के आरोप में डेढ़ माह पहले जेल से छूट कर घर आया था. जख्मी युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना के बाद परिजनों में दहशत है.

घटना जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के बराड़ी जगदीश गांव की है. मिली जानकारी के अनुसार, बराड़ी जगदीश गांव निवासी ललन सहनी के पुत्र मनोज सहनी अपने खेत मे काम कर रहे थे. तभी, आरोपियों ने उसे चारों तरफ से घेर कर जमकर पिटाई कर दी. जख्मी के पिता का आरोप है आरोपियों ने पहले पिटाई की इसके बाद जब वह जान बचा कर भाग रहा था. तब, उसके जांघ में गोली मार दी गई.

गोपालगंज में जेल से छूटकर आए युवक पर जानलेवा हमला

गोली आर-पार हो गई है, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां, उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

'आर्केस्ट्रा में मार-पीट के मामले में जेल से छूट कर डेढ़ माह पहले घर आया था. आज खेत में काम कर रहा था. तभी, आरोपियों ने उसे चारों ओर से घेर कर धारदार हथियार से हमला कर दिया. आरोपियों के चंगुल से जब वह भाग रहा था. तभी, आरोपियों ने जांघ में गोली मार दी.' - ललन सहनी, जख्मी के पिता

गौरतलब है कि ढाई साल पहले 4 जून 2019 को उचकागांव थाना क्षेत्र के बरारी जगदीश गांव निवासी शंकर सहनी को सिर पर पिस्टल सटा कर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस घटना के हत्यारोपी अमरजीत सहनी, मनोज सहनी व उसके छोटे भाई अर्जुन सहनी को नामजद आरोपी बनाया गया था. जिसके बाद, पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी. इसी बीच मनोज सहनी डेढ़ माह पहले जेल से छूट कर घर आया था. जिसके बाद ये घटना घटी है.

