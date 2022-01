गोपालगंज: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) के मद्देनजर सरकार द्वारा कोरोना (Corona Guideline In Bihar) गाइडलाइन जारी किया गया है. जिसमें कई तरह के प्रतिबंध लगायी गई है. पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू समेत कई तरह की पाबंदियां लागू है. इसी कड़ी में गोपालगंज (Two Mall Sealed In Gopalganj)में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर नगर थाना के जंगलिया इलाके में दो मॉल को सील कर दिया गया है.

दरअसल, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. इसके तहत शनिवार को जिला मुख्यालय गोपलगंज के नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया में स्थित कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के आरोप में स्टाइल अप मॉल व थावे रोड में स्थित V2 मॉल को सील कर दिया गया है. कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सूबे में शॉपिंग मॉल को बंद रखने का आदेश दिया गया है. इसी को लेकर गोपालगंज में दो शॉपिंग मॉल को 21 जनवरी तक सील कर दिया गया है.

कोरोना गाइडलाइन नहीं पालन करने पर दो मॉल सील

बता दें कि, पूर्व में ही से पूरे प्रदेश में कोविड गाइडलाइन के अनुसार शॉपिंग मॉल को बंद रखा गया है लेकिन शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा की गई निरीक्षण में ये दोनों मॉल खुले हुए नजर आएं और मॉल में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही थी जिसके बाद, सदर बीडीओ संजीव कुमार, सदर सीओ राकेश कुमार, नगर थाना अध्यक्ष ललन सिंह और नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए मॉल को 21 जनवरी तक सील कर दिया गया है.



