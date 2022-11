गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा (Road Accident In Gopalganj) हुआ है. यहां एक तेज रफ्तार कार स्कूल की बाउंड्री से टकरा गयी. जिसमें तीन लोगों की दर्दनाक (Three Died In Road Accident In Gopalganj) मौत हो गयी. ये हादसा हथुआ-मीरगंज मुख्य मार्ग पर हुआ. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

कार चालक सहित दो लोगों की मौत: हादसे में कार चालक सहित दो लोगों की मौके पर मौत हो गयी. जबकि कार की पिछली सीट पर सवार एक व्यक्ति गंभीर रुप से जख्मी हो गया. दो मृत व्यक्ति सिवान के महाराजगंज के रहने वाले थे. ये दोनों गोरखपुर से लौट रहे थे. वहीं कार चालक की अभी पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

तेज रफ्तार में थी कार, जोरदार टक्कर: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार काफी तेज रफ्तार में थी. तीनों की मौत मौके पर ही हो गयी. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतकों की पहचान कर उनके परिवार को सूचित किया जाएगा. घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है.