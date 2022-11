मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत (Woman dies after operation in Motihari) से हड़कंप मच गया है. घटना शहर के छतौनी थाना क्षेत्र में स्थित निजी नर्सिंग होम रहमानिया मेडिकल सेंटर (Rahmania Medical Center in Motihari) की है. मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा. नर्सिंग होम के बाहर परिजनों ने एनएच 28 को जाम कर हंगामा किया. घटना की सूचना पर पहुंची छतौनी पुलिस ने एनएच पर आगजनी कर हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया. आक्रोशित लोग नर्सिंग होम पर कार्रवाई और मुआवजा की मांग पर अड़े हुए हैं.

पढ़ें-गया: निजी क्लीनिक में ऑपरेशन के दौरान महिला की हुई मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

ऑपरेशन होने के बाद हुई महिला की मौत: मिली जानकारी के अनुसार बरियारपुर के रहने वाले सुरेंद्र साह की 40 वर्षीया पत्नी सूरत देवी को हरनिया की शिकायत थी. ऑपरेशन कराने के लिए सूरत देवी को परिजनों ने रहमानिया नर्सिंग होम में भर्ती कराया. ऑपरेशन पूरा होने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई. इस बात की जानकारी परिजनों को मिलते हीं सभी आक्रोशित हो गए और नर्सिंग होम में जमकर बवाल किया. इस दौरान नर्सिंग होम के भीतर और बाहर आक्रोशित परिजनों ने तोड़-फोड़ की.

NH 28 को महिला के परिजनों ने किया जाम: आक्रोशित परिजनों ने एनएच 28 पर आगजनी कर उसे जाम कर दिया. छतौनी पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को शांत कराकर मृतका के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका सूरत देवी के पति सुरेंद्र साह ने बताया कि वे अपनी पत्नी के हरनिया का इलाज करने के लिए रहमानिया में आए थे. डॉक्टर ने ऑपरेशन किया जिसके बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की मौत नहीं हुई है, बल्कि डॉक्टर ने उसकी हत्या की है. जब तक डॉक्टर सामने नहीं आते है. तब तक हम लोग लाश नहीं ले जाने देंगे.

"पत्नी के हरनिया का इलाज करने के लिए रहमानिया में आए थे. डॉक्टर ने ऑपरेशन किया जिसके बाद उसकी मौत हो गई. मेरी पत्नी की मौत नहीं हुई है, बल्कि डॉक्टर ने उसकी हत्या की है. जब तक डॉक्टर सामने नहीं आते हैं. तब तक हम लोग लाश नहीं ले जाने देंगे."- सुरेंद्र साह, पति

भीड़ को देख बुलाई गई रैपिड एक्शन फोर्स: घटनास्थल पर पहुंचे छतौनी थाना के एसआई संतोष कुमार सिंह ने बताया कि महिला इलाज के लिए नर्सिंग होम में आई थी. जहां ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई. लोगों की उग्र भीड़ को देख रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है. शव को कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है. आगे की कार्रवाई कर पता लगाया जाएगा मामले में किसकी गलती है. फिलहाल घटना की जांच की जा रही है.



"महिला इलाज के लिए नर्सिंग होम में आई थी. जहां ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई. लोगों की उग्र भीड़ को देख रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है. शव को कब्जे में ले कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है." -संतोष कुमार सिंह, एसआई, छतौनी

पढ़ें-रफीगंज स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा