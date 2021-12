गोपालगंज: बिहार की गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अंतरराज्यीय लुटेरे गिरोह के मास्टर माइंड समेत तीन कुख्यात अपराधियों को उचकागांव थाना क्षेत्र के भुअला गांव के पास से गिरफ्तार (Criminals of Robber Gang Arrested in Gopalganj ) किया है. गिरफ्तार किये गये अपराधियों के पास से लूट के सामान बरामद (Robbery Items Recovered from Criminals in Gopalganj) हुए हैं. जिसमें ज्वेलरी, पिस्टल, जिंदा कारतूस और लूट के पांच हजार रुपये शामिल है. पुलिस के हत्थे चढ़ें लुटेरे गिरोह का मास्टर माइंड 19 आपराधिक मामलों में वांछित था.

इस पूरे मामले में एसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन अंतरराज्यीय अपराधी उचकागांव थाना क्षेत्र के जमसड़ हाता एवं भुअला गांव के बीच सुनसान स्थान पर डकैती की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ के साथ छापेमारी की गयी. छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस को देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी. जिसमें पुलिस बाल-बाल बच गयी.

हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों अपराधियों (Robbery Accused Arrested in Gopalganj) को मौके से दबोच लिया. पकड़े गये अपराधी मीरगंज थाना क्षेत्र के सबेया के रहने वाले सर्फुद्दीन नट का पुत्र कुख्यात सद्दाम नट, इसी थाने के पेउली गांव के दारोगा मियां का पुत्र मंजूर आलम तथा निजामुद्दीन अली का पुत्र मो. मुस्ताक अली बताये गये हैं. इन तीनों में सद्दाम नट लुटेरा गिरोह का मास्टर माइंड है. सद्दाम नट पर लूट, रंगदारी, डकैती समेत 19 अपराधिक घटनाओं में संलिप्त था. इसके खिलाफ सिवान और गोपालगंज के विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं.

एसपी ने बताया कि तीनों अपराधी पेशेवर लुटेरे है. मास्टर माइंड सद्दाम नट हाल ही में जेल से जमानत पर जेल से बाहर आया है. पिछले दिनों बथुआ बाजार में किराना और दवा की होलसेल दुकान पर हुई गोलीबारी में शामिल था. जिसमें उसने एक फायरिंग के 50 हजार रुपये वसूल किये था. प्रत्येक गोली की फायरिंग पर 50 हजार रुपये की डिमांड करता था. इसके बाद सीवान के रघुनाथपुर में में आभूषण में डकैती, उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार में दो आभूषण दुकानों में डकैती की घटना को अंजाम दिया था. ज्वेलरी दुकानों पर लूटपाट करने के बाद यूपी और बिहार के आभूषण दुकानदारों को सामान बेचता था. इस मामले में पांच ज्वेलरी दुकानदारों को भी चिन्हित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी की जायेगी.

उन्होंने बताया कि लूटकांड का मास्टर माइंड सद्दाम नट ने लेवी और लूटपाट से दो करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य रखा था. दो करोड़ कमाने के बाद वह आपराधिक गतिविधियां से बाहर निकलता चाहता था. इन लूटेरों की गिरफ्तारी के बाद से लूट की वारदात में कमी आएगी.

