गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज जिले के नगर थाना के जंगलिया चौक के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जय माता दी गेस्ट हाउस में छापेमारी (Raid In Guest House In Gopalganj) की. छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस में 2 जोड़ी युवक और युवती आपत्तिजनक अवस्था में पाये गये. पुलिस ने दोनों जोड़ों को हिरासत में ले लिया है. वहीं गेस्ट हाउस के मैनेजर को भी मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस दौरान कुल 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत (5 Person Took In Coustody) में लिया.

एसपी को मिली थी गुप्त सूचनाः बताया जाता है कि गोपालगंज एसपी आनंद कुमार (Gopalganj SP Anand Kumar) को गुप्त सूचना मिली थी कि जय माता नामक गेस्ट हाउस के आड़ में संचालक की ओर से देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा है. प्राप्त सूचना के आधार पर एसपी ने सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी का निर्देश दिया. शुक्रवार रात जय माता दी गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी की. छापेमारी में 2 युवती, गेस्ट हाउस संचालक सहित 5 लोगों के हिरासत में लिया गया है. पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही है.

होटल संचालक फरारः छापेमारी के बाद से होटल संचालक फरार हो गया है. वहीं पुलिस की छापेमारी की भनक मिलते ही कई युवक-युवती होटल के पास से बचकर निकल जाने की खबर है. वहीं पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान या जानकारी नहीं दी गई है. वहीं गेस्ट हाउस में छापेमारी के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

