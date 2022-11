गोपालगंज: बिहार विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन (By Election in Bihar 2022) है. आखिरी दिन बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल पर आपत्तिजनक बयानबाजी की है. गोपालगंज उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी के चुनाव प्रचार में पहुंचे सुशील मोदी ने कहा कि राजद सुधने वाली पार्टी नहीं है. जिस तरह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती वैसे ही राजद पार्टी है.

गोपालगंज-मोकामा के आरजेडी प्रत्याशी पर सुशील मोदी का निशाना: दअरसल, उन्होंने कहा कि मोहन प्रसाद गुप्ता के ही परिवार के सदस्यों को इस जहरीली शराब कांड में आरोपित किया गया था, जो एक गंभीर मामला है. सुशील मोदी ने कहा कि वर्तमान में महागठबंधन की ओर से गोपालगंज और मोकामा में वैसे लोगों को राजद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिनके ऊपर शराब माफिया या अपराधी होने का आरोप है.

''राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी शुरुआत से ही शराब माफिया रहे हैं. ऐसे लोगों को राजद ने टिकट दिया है जो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं. उनकी साठगांठ हमेशा अपराधियों के साथ रहती है. गोपालगंज और मोकामा में भी वैसे ही लोगों को राजद ने प्रत्याशी बनाया है जिनके ऊपर शराब माफिया या अपराधी होने का आरोप है. राजद सुधरने वाली पार्टी नहीं है. जिस तरह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती वैसी ही राजद है.''- सुशील मोदी, राज्यसभा सांसद, बीजेपी

'राजद अपराधियों और भ्रष्टाचार में संलिप्त पार्टी': सुशील मोदी ने कहा कि जिस गोवा में मोहन प्रसाद गुप्ता की कंपनी सिल्वरएक्स हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड को गोवा से अरुणाचल प्रदेश के लिए शराब की सप्लाई करनी थी. उस शराब को झारखंड के गिरिडीह से जब्त किया गया था. राजद प्रत्याशी शुरुआत से ही शराब माफिया रहे हैं. ऐसे लोगों को राजद ने टिकट दिया है. राजद अपराधियों और भ्रष्टाचार में संलिप्त पार्टी है. उसकी सांठगांठ हमेशा अपराधियों के साथ रहती है.

थोड़ी देर में थम जाएगा चुनावी शोर: बता दें कि बिहार में 3 नवंबर को विधानसभा का उपचुनाव है. आज शाम 6 बजे चुनाव का प्रचार थम (Last Day of Campaigning in by election in Bihar) जाएगा. उससे पहले सुशील मोदी ने आपत्ति जनक बयान देकर आरजेडी को भी निशाना साधने पर मजबूर कर दिया है. देखने वाली बात है कि आरजेडी सुशील मोदी के इस बयान का जवाब कैसे और कब देती है.