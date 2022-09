गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसा (Road Accident In Gopalganj) हुआ है. फुलवरिया थाना क्षेत्र में दो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत (Two Bike Colloids In Gopalganj) हो गई, जबकि तीन युवक जख्मी हो गये. स्थानीय लोगों ने इस हादसे के बाद घायल हुए लोगों को इलाज के लिए नजदीकी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी है.

दो बाइक की टक्कर: दरअसल यह हादसा जिले के फुलवरिया प्रखण्ड का है. जहां युवक बथुआ बाजार से बाजार कर देर रात अपने दोस्त शहजाद के साथ घर लौट रहा था और यह हादसा हो गया. बताया जाता है कि मीरगंज बथुआ बाजार मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. जिसके बाद युवक तबरेज आलम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि दोनों बाइक पर सवार कुल तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस: सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नजदीकी थाने की पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. इस पूरे मामले पर बात करते हुए सहायक अवर निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि "मृतक के पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अस्पताल जाकर घायल हुए लोगों के बारे में जानकारी ली और मामले की छानबीन में जुटे हैं".

मृतक की पहचान फुलवरिया थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रायमल गांव निवासी तबरेज आलम के रूप में की गई. जबकि जख्मियों मेंसंग्रामपुर रायमल गांव निवासी शहजाद आलम, लाइन बाजार निवासी ऋषभ गुप्ता और कुचायकोट थाना क्षेत्र के बल्थरी गांव निवासी मुन्ना गुप्ता शामिल है.

