गोपालगंज: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In Bihar) हो रही है. तस्करों द्वारा आये दिन नए-नए तरीके इजात किये जा रहे हैं. बिहार पुलिस लगातार शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में गोपालगंज जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है. कार से भारी मात्रा में शराब की बरामद की गई (Liquor recovered from car in gopalganj) है.

इसे भी पढ़ें : ट्रक में तहखाना बनाकर हो रही थी अवैध हथियार की तस्करी, 1000 लीटर शराब भी बरामद

वाहन चेकिंग के दौरान शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है

पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना : इस संदर्भ में यादोपुर थानाध्यक्ष विक्रम कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में भारी मात्रा में शराब यूपी से तस्करी के लिए आ रहा है, प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बिशुनपुर कुट्टी के पास वाहन जांच लगा दी. इसी बीच यूपी नंबर की एक कार को रोककर जब तलाशी ली गई लेकिन शराब नहीं मिल पाया. लेकिन जब गहनता से जांच की गई तो कार में विभिन्न जगह तहखाना बना कर रखे गए अंग्रेजी शराब और टेट्रा पैक बरामद किया गया.

"कार में विभिन्न जगह तहखाना बना कर रखे गए अंग्रेजी शराब और टेट्रा पैक बरामद किया गया. कार के सीट के नीचे बने तहखाना समेत, बैक लाइट के अंदर एसी के जगह बने तहखाना समेत कार के विभिन्न जगहों से शराब बरामद किया गया. करीब 6 सौ अंग्रेजी शराब के टेट्रा पैक बरामद किया गया है. साथ ही तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल सभी तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है. " - विक्रम कुमार, थानाध्यक्ष, यादोपुर

बिहार में लागू है पूर्ण शराबबंदी: बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete liquor ban in Bihar) लागू है. इसके बावजूद शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. बिहार सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर दिया था. सीएम नीतीश कुमार (cm Nitish Kumar) ने राजस्व के भारी नुकसान को दरकिनार करते हुए अपराध और घरेलू हिंसा को कम करने के मकसद से ये कदम उठाया था. लेकिन प्रदेश में देसी और विदेशी शराब धड़ल्ले से बिक रही है.

ये भी पढ़ें : बांकाः पुलिस डाल-डाल तो शराब तस्कर पात-पात, ट्रक में बनवा लिया तहखाना