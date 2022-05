गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में (Crime in Gopalganj) एक युवती ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया (Girl Filed Case Against Her Husband in Gopalganj) है. थावे थाना क्षेत्र के निवासी एक युवती को पिछले 2 साल पहले उसी के गांव के बगल का युवक से प्रेम प्रसंग परवान चढ़ा. 2 साल तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलते रहे, इस बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए. इसके बाद युवती की शादी सिवान जिले के एक गांव में हो गई लेकिन शादी के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को ऐसा हाल किया कि उसके बाद प्रेमिका दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई.

ये भी पढ़ें- '5 साल के प्यार' की चंद सेकेंड में हत्या, नंबर ब्लाक होने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली

प्रेमी पति ने पत्नी को छोड़ा: मिली जानकारी के अनुसार प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति के मोबाइल पर कई आपत्तिजनक तस्वीरें भेज दी. इसके बाद प्रेमिका के पति ने उसे छोड़ दिया. पति के छोड़ने के बाद प्रेमिका अपने प्रेमी के पास पहुंच गई लेकिन कुछ दिनों तक प्रेमी ने अपने साथ रख कर शादी रचा ली. शादी के बाद प्रेमी उसे अपने साथ गोरखपुर ले गया. जहां एक किराये के मकान में कुछ दिन रखने के बाद उसे वहीं छोड़ कर फरार हो गया. इधर प्रेमिका इंतजार करती रही और प्रेमी मोबाइल बंद कर दिया.

प्रेमी ने प्रेमिका को दिया धोखा: प्रेमी के इंतजार में प्रेमिका एक कमरे में कई दिनों तक इंतजार करती रही जब प्रेमी उसके पास नहीं पहुंचा तब प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंच गई. लेकिन प्रेमी के भाई समेत उसके परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. और वहां से भगा दिया. इसके बाद हैरान-परेशान वो अपने घर पहुंची जहां उसके मां-बाप ने उसे अपने घर में रखने से इंकार कर दिया. मां उसे अपने साथ रखना भी चाहती है तो पटीदारों और गांव वाले विरोध करते हैं. अब ऐसे में युवती इधर-उधर भटक रही है.

'थावे थाना क्षेत्र के पिठौरी गांव निवासी मुकेश यादव उसके गांव में आता-जाता था. इसी बीच वर्ष 2020 में दोनों के बीच प्यार हो गया. दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बनाये गए. जिसका फोटो उसके प्रेमी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था. इसी बीच मेरी शादी सिवान जिले में हो गई. जिसके बाद प्रेमी ने उससे कहा कि जब तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होने देंगे. इसके बाद उसके पति के मोबाइल पर कई आपत्तिजनक तस्वीर भेज दिया. जिसके बाद मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया. और प्रेमी उसे अपने साथ लेकर चला गया और 15 मई को सिवान के शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली फिर हमें गोरखपुर ले गया जहां एक किराये के मकान में रख कर वो फरार हो गया और अपना मोबाइल भी बन्द कर दिया.' - पीड़िता

ये भी पढ़ें- बेतिया में गुरुजी को ले भागी छात्रा, रचाई शादी, कहा- 'जिऊंगी तो इनके साथ मरूंगी तो इनके साथ '

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

युवती दर-दर ठोकर खाने पर मजबूर: