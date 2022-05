बेतिया: बिहार के बेतिया में शिक्षक और छात्रा के प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला (strange case of love affair) सामने आया है. इसमें छात्रा का दावा है कि वह खुद अपने शिक्षक को लेकर भागी है. इसमें शिक्षक का कोई कसूर नहीं है. छात्रा के इस दावे और कबूलनामे का वीडियो तेजी से वायरल (Bettiah video Viral) हो रहा है. वीडियो में प्रेमिका काजल कुमारी ‌‌‌(19 साल) ने बताया है कि उसने अपने प्रेमी शिक्षक बंधु चौधरी से शादी कर ली (Girl student got married to her teacher in Bettiah) है लेकिन घरवाले उसके विरोध में हैं. इसके साथ ही उसने साफ-साफ कहा है कि उसका अब जीना-मरना शिक्षक प्रेमी के साथ ही होगा. मेरे माता-पिता, भैया इस शादी के खिलाफ थे. काजल के पिता ने नवलपुर थाना में मामला दर्ज कराया हैं.

घर वाले बन गये थे प्यार के दुश्मन: छात्रा ने वीडियो में कहा कि मैं इनसे कोचिंग पढ़ने जाती थी. इसी दौरान इनसे मेरी बात होने लगी और हमारे बीच प्यार हो गया. हम दोनों में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. तीन महीने पहले मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया था. घर पर जब भी मैं बंधु चौधरी से बात करती थी तो घर वाले विरोध करते थे. मुझे मारते, इसलिए मैं अपने प्रेमी शिक्षक बंधु चौधरी को लेकर भाग आई हूं. अब मैं जिऊंगी तो बंधु चौधरी के साथ और मरूंगी तो बंधु चौधरी के साथ.

दोनों को तलाश रही है पुलिस: छात्रा का आरोप है कि मेरे घरवाले मुझे मारने की फिराक में थे. मैं क्या करती. इसलिए मैं भागकर इनके पास आई और इनको लेकर भाग गई. मैं अब जब भी रहूंगी तो इन्हीं के साथ रहूंगी. हम लोगों ने शादी कर ली है. मेरे परिवार वालों ने गलत केस दर्ज कराया है. इस पूरे मामले में नवलपुर थानाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की बात मुझे नहीं मालूम है. इस मामले में थाने में लड़की के घरवालों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया गया हैं. दोनों की तलाश की जा रही है.

