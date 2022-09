गोपालगंज: इन दिनों सोशल मीडिया पर हाथों में हथियार और फायरिंग करने के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं. पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. ऐसा ही एक और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. स्टेज पर कुछ नर्तकी अश्लील डांस ( Firing During Orchestra In Gopalganj) कर रही थी. तभी भीड़ से एक युवक (Youth Dancing with Weapon in Gopalganj) आया, उसने कमर से पिस्तौल निकाली और भीड़ के बीच हवा में फायरिंग कर दी. मामला गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र का है.

गोपालगंज में फायरिंग का वीडियो वायरल: वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है. इस वीडियो की पुलिस जांच में जुट गई है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो भोरे थाना क्षेत्र के रकबा गांव का है. दरअसल जिले में हर्ष फायरिंग आम बात हो गई है. हर्ष फायरिंग करते युवकों को ना तो कानून का डर है और ना ही किसी अनहोनी का. शादी समारोह हो या बर्थड़े पार्टी हर्ष फायरिंग को लोग शान का प्रतीक मानने लगे हैं. पुलिस के लिए इस तरह की घटनाएं चुनौती बनी हुई है. इस मामले में भी गनीमत है कि आस-पास मौजूद लोगों को गोली नहीं लगी.

वीडियो में मौजूद शख्स की हुई पहचान: सूत्रों के अनुसार रबका गांव में जन्मदिन के मौके पर आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था. देर रात जब युवकों को सुरूर चढ़ा, तो उनमें से एक युवक स्टेज पर चढ़ कर पिस्तौल से दनादन फायरिंग करने लगा. युवक की पहचान निजाम मियां का बेटा अरमान अंसारी के रूप में की गई है, जिसका वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया. एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडिया वायरल हुआ है. भोरे थानाध्यक्ष को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिये गये हैं.

"सोशल मीडिया पर एक फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है. मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. भोरे थानाध्यक्ष को इसके लिए निर्देश दिया गया है."- नरेश कुमार, एसडीपीओ

बड़ा हादसा टला: दिलवा ले गईल पियरकी फ्रॉक वाली....गाना बजते ही युवक बेकाबू हो गया. नर्तकी स्टेज पर अश्लील नृत्य पेश कर रही थी इसी दौरान युवक भी उसके साथ ठुमके लगाने पहुंच गया. फिर पिस्तौल से फायरिंग कर दी. इस दौरान डांसर भी थोड़ी देर के लिए डर जाती है. वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो को वायरल कर दिया गया.