गोपालगंज में फर्जी शिक्षकों का पर्दाफाश

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे 71 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है. जिसके बाद शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) में हड़कंप मच गई है. इतनी बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट वाले शिक्षक पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं. अभी तक इस मामले में दो शिक्षकों को गिरफ्तार (Two Teachers Arrested In Gopalganj) किया गया है. (Fake Teachers Exposed In Gopalganj)

71 शिक्षकों को किया जाएगा बर्खास्त: फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षक पकड़ में आने के बाद निगरानी विभाग ने अलग-अलग थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस ने दो शिक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है. वहीं, शिक्षा विभाग ने निगरानी की रिपोर्ट पर नियोजन समिति को इन सभी 71 शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी है. फिलहाल, इन शिक्षकों के खिलाफ निगरानी विभाग कानूनी कार्रवाई कर रही है. इस चेकिंग से जिले के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.

"उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निगरानी विभाग द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई है कि पूर्व में 38 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाए गाए थे. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ही उन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. फिर से 33 शिक्षकों की सूची प्राप्त हुई है. सभी आरोपी शिक्षकों पर मामला दर्ज करा दिया गया है. साथ ही इनको सेवा मुक्त करने के लिए संबंधित नियोजन इकाई को रिपार्ट भेजा गया है" -राजकुमार शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी

हाईकोर्ट के आदेश पर प्रमाण पत्र की चेकिंग: जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार निगरानी विभाग चेकिंग कर रही है. पूर्व में 38 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाए गाए थे. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ही उन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर उन शिक्षकों पर मामला दर्ज कराया गया. साथ ही इन शिक्षकों को सेवा मुक्त करने के लिए रिपोर्ट को संबंधित नियोजन इकाई को भेजा गया था. फिर से 33 शिक्षको की सूची प्राप्त हुई है.