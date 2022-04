गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज के बरौली थाना (Barauli Police Station Of Gopalganj) क्षेत्र के रतन सराय-नवादा मुख्य पथ पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत (Bike Rider Died In Road Accident In Gopalganj) हो गयी. बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिस कारण हादसा हो गया. युवक बाइक से अपने साले के तिलक समारोह में हिस्सा लेने ससुराल जा रहा था. हादसे के बाद दोनों परिवार में मातम छा गया.

रतनसराय-नवादा पथ पर हुआ हादसाः मृतक की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के बतरदेह गांव निवासी रंजीत कुमार साह के रूप में की गई है. रंजीत अपने साले के तिलक समारोह में हिस्सा लेने के लिए ससुराल नवादा जा रहा था. इसी दौरान रतनसराय-नवादा मुख्य पथ पर पहुंचते ही अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गयी. हादसे की सूचना मिलने के बाद बरौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है.

पत्नी और बच्चे पहले ही जा चुके थे ससुराल: तिलक समारोह में शामिल होने के लिए रंजीत कुमार साह की पत्नी और उनके बच्चे पहले ही ससुराल चले गए थे. युवक रंजीत कुमार साह छह बहनों के बीच एक भाई था. ऐसे में उनकी मौत की सूचना के बाद परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा है.

