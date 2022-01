गया: पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Gaya ) का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. इसे लेकर विभिन्न राज्य की सरकारों ने कई तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं. यहां तक की नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है. लेकिन बिहार के गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना (Corona In Bihar) का कोई डर नहीं है. ग्रामीण क्षेत्र के युवा सरकार के गाइडलाइन को सही मान रहे हैं लेकिन फिर भी खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं.

गया-टिकारी मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित कई गांवो में खुलेआम ग्रामीण सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते देखे गए. गांवों में किसी के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया. इस संबंध में पूछे जाने पर कुजापी गांव निवासी अनूप कुमार ने बताया कि, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, वह सही है.

कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां

"कोरोनावायरस को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए. अभी घर पर हैं, इसलिए मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं. जब घर से बाहर निकलते हैं, तब मास्क लगाकर निकलते हैं."- अनूप कुमार, कुजापी गांव निवासी

वहीं बतसपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार ने कहा कि, सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, वह लोगों के हित में है. इसका हमलोग अनुसरण भी कर रहे हैं. ग्रामीणों एवं परिवार के सदस्यों को मास्क व सैनिटाइजर लगाने के लिए जागरूक भी करते हैं. वहीं मास्क नहीं लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि, घर में मास्क पहनकर रहना कोई जरूरी नहीं है. ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप कुछ खास नहीं है. लेकिन जब बाजार या भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क लगाकर निकलते हैं.

वहीं कुजापी गांव निवासी नवीन कुमार एवं दयानंद कुमार ने कहा कि, सरकार ने जो रात्रि में नाइट कर्फ्यू लगाया है, उसका कोई औचित्य नहीं है. दस बजे के बाद वैसे भी लोग घरों में रहते हैं.

"अगर कर्फ्यू लगाना ही था तो रात्रि 8 बजे से सुबह तक लगाना चाहिए था. ताकि भीड़भाड़ कम हो. घर एवं गांव के आस-पास ज्यादा देर तक मास्क लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने पर मास्क लगाते हैं और सेनीटाइजर का भी उपयोग करते हैं."- दयानंद कुमार, कुजापी गांव निवासी

कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने कई तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं. लेकिन बिहार के गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं और ना ही सरकार के किसी गाइडलाइन को मान रहे हैं. हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा सरकार के गाइडलाइन को सही मानते हैं, लेकिन इसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं.

