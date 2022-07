गयाः बिहार के गया में संभवत: पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक मां ने ससुराल में अपनी विवाहिता बेटी की हत्या (Woman Murder In Gaya) के बाद उसका अंतिम संस्कार खुद ही किया. गया के विष्णुपद श्मशान घाट पर मां (Mother Performed Last Rites Of Daughter In Gaya) ने बेटी को मुखाग्नि दी. इस पूरे दृश्य को देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं. हर कोई इस मां की हिम्मत को देखकर हैरान था.

ये भी पढ़ेंः गयाः नई परंपरा का हो रहा आगाज, बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि

मां ने किया अंतिम संस्कारः आपको बता दें कि मोक्ष धाम गया स्थित विष्णुपद शमशान घाट में पहली बार इस तरह से किसी मां ने अपनी मृत विवाहिता बेटी की चिता को मुखाग्नि दी है. अमूमन होता तो ये है कि बेटी की हत्या की खबर सुनकर कोई भी मां बदहवास हो जाती है और रोने-पीटने में उसे कोई होश नहीं रहता लेकिन गया की सावित्री देवी ने अपनी बेटी की हत्या के बाद खुद को काफी मजबूत रखा. साथ ही साहस का परिचय देते हुए खुद ही शमशान घाट जाने और बेटी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करने का इरादा किया.







यह भी पढ़ें- 'मुझे मुखाग्नि सिर्फ तुम ही देना...' पति की आखिरी इच्छा पत्नी ने की पूरी

नम हो गईं लोगों की आंखेंः शुक्रवार की रात मुखाग्नि के वक्त काफी संख्या में लोग वहां जुटे थे. एक मां द्वारा मृत विवाहिता बेटी को मुखाग्नि देते देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई. इस तरह एक मां द्वारा अपनी मृत बेटी को मुखाग्नि दिया जाना, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. मृतक की दो पुत्री और एक पुत्र भी है, पुत्र सिर्फ 3 साल का है. शायद यही वजह रही होगी कि मृतक की मां ने उसे खुद मुखाग्नि दी

पुलिस ने महिला के पति को किया गिरफ्तारः जानकारी के मुताबिक विष्णुपद थाना क्षेत्र के चांद चौरा मोड़ निवासी हेमंत चौधरी उर्फ डब्बु चौधरी की 30 वर्षीय पत्नी सपना कुमारी की मौत गुरुवार को हो गई थी. मृतक के मायके वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है. पुलिस ने विवाहिता के पति हेमंत चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है. वहीं, शव के पोस्टमॉर्टम के बाद उसे गुरुवार को ही परिजनों को सौंप दिया गया. शव मिलने के बाद दाह-संस्कार के लिए मायके और ससुराल वालों ने अपना-अपना दावा किया, लेकिन शुक्रवार को मोहल्ले वालों के हस्तक्षेप के बाद मायके वालों ने स्थानीय विष्णुपद श्मशान घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया गया. जहां मृतक सपना की मां सावित्री देवी ने उन्हें मुखाग्नि दी.

सपना कुमारी, मृतक (फाइल फोटो)

6 साल पहले हुई थी शादीः दरअसल शहर के नवागढ़ी निवासी स्व. विष्णु उपाध्याय की पुत्री सपना कुमारी की शादी छह साल पहले चांद चौरा के हेमंत चौधरी के साथ हुई थी. पति-पत्नी के बीच पिछले दो साल से मनमुटाव चल रहा था. गुरुवार को सपना की संदिग्ध मौत हो गई. उसके गले में काला निशान और कुछ जगहों पर चोट के दाग पाए गए. वहीं, इस मामले में मृतक की मां सावित्री देवी के बयान पर विषणुपद थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें पति डब्बु चौधरी उर्फ हेमंत चौधरी, बहन कारो देवी और मामा को मुख्य आरोपी बनाते हुए उन पर हत्या का आरोप लगाया गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपित पति हेमंत चौधरी उर्फ डब्बू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है.