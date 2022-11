गया: बिहार के गया में परिवारिक कलह (Family feud in Gaya) से तंग आकर विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. घटना इमामगंज प्रखंड अंतर्गत कोठी थाना क्षेत्र के बघौता गांव (Incident of Baghauta village in Gaya) की है. मृतका की पहचान मैगरा थाना क्षेत्र की 22 वर्षीय मीना देवी के रूप में की गई. मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया एएनएमएमसीएच भेज दिया है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.





मोबाइल पर नोकझोंक के बाद कर ली खुदकुशी : परिजनों ने बताया कि मीना की शादी इसी वर्ष 2 मई को काफी धूमधाम से की थी. बघौता गांव में प्रदीप भुईयां से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद पति-पत्नी में झगड़ा होने लगा. इसको लेकर गांव में पंचायत भी बैठाई गयी थी. इसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा. किंतु इसके बाद फिर से लड़ाई झगड़ा कर प्रदीप 10 दिन पहले कमाने बाहर चला गया. इसी बीच दोनों में मोबाइल फोन पर नोकझोंक हो गई और ग़ुस्से में मीना ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली.







"बघौता गांव में एक विवाहिता ने अपने पति के प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा खुदकुशी कर ली है. मृतक के परिजनों ने इस घटना में लिखित शिकायत दर्ज करवाते हुए मृतिका के पति प्रदीप भुईयां पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है." - उमाशंकर, कोठी थानाध्यक्ष

"बघौता गांव के लोगों के द्वारा सूचना मिली की मीना देवी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है. घटना की सूचना पाकर आनन-फानन में पहुंचे. जहां उसे फांसी के फंदे से लटकता पाया. इसके बाद इसकी सूचना कोठी थाने की पुलिस को दी गई. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है." -मनोज भुुईयां, मृतका के परिजन

