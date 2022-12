गया: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) है. इसके बावजूद पूरे बिहार में लगातार शराब कारोबारियों को और शराब से लदे वाहनों को पुलिस जांच-पड़ताल कर जगह-जगह छापेमारी कर रही है और लगातार शराब बरामदगी में जुटी है. ऐसे ही ताजा मामला में गया से शराब की बड़ी खेप बरामद (Liquor Recovered By Excise Department In Gaya) हुई है. उत्पाद विभाग के छापे में ट्रक से 240 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया हैं, जो कि कुल 5 हजार बोतल है. शराब को वॉल पुट्टी के बीच छुपाकर तस्करी किया जा रहा था.





ये भी पढ़ें: 'शराब से 7 की मौत.. 25 की आंखें गई' : छपरा में परिजन बोले- 'रातभर खूब दारू पिया..'





वॉल पुट्टी हटाते ही मिलने लगी शराब की पेटियां उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, कि झारखंड की ओर से शराब की बड़ी खेप ट्रक से लाई जा रही है. सूचना मिलने के बाद टीम ने छापेमारी शुरू की. इस दौरान चेक पोस्ट पर घेराबंदी की गई. घेराबंदी के क्रम में झारखंड की ओर से आ रही ट्रक को रोका गया. ट्रक की जब तलाशी ली गई, तो उसमें वॉल पुट्टी के बोरे लोड पाए गए. वॉल पुट्टी के बोरे हटाते ही नीचे से शराब की पेटियां मिलनी शुरू हो गई. ट्रक से शराब की पेटियां ही पेटियां मिली.



240 पेटी में रखे थे 5000 बोतल शराब: ट्रक से कुल 240 पेटी विदेशी शराब बरामद किए गए हैं. जिसमे कुल 5000 बोतल हैं. ट्रक हरियाणा नंबर का है, इसमें दो नंबर प्लेट लगा था, जिसमें एक नंबर एचआर 71- 2827 और एचआर 55 एसी 5993 लिखा है. उत्पाद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों गया के ही रहने वाले हैं.

दोनों से पूछताछ कर रही है उत्पाद विभाग: यह छापेमारी उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश के निर्देश पर एक्साइज इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई. शराब की यह खेप गया के चंदौती में उतारी जानी थी. मौके से गिरफ्तार 2 लोगों में बग्गा राम और डुमरा राम शामिल हैं. इन दोनों से उत्पाद विभाग की टीम पूछताछ कर रही है.





"5000 बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. वॉल पुट्टी के बोरे के बीच शराब को छुपा कर रखा गया था. दोनों तस्करों से पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम कर रही है." :- प्रेम प्रकाश, उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त, गया

ये भी पढ़ेः ड्राई स्टेट बिहार में कथित जहरीली शराब से 25 लोगों की आंखों की रोशनी गई, 7 की मौत