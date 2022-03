गया: सूबे में भ्रष्टाचार (Corruption in Bihar) की जड़ें इस कदर फैली हैं कि गरीबों के आवास योजना में भी रिश्वतखोरी करने से पदाधिकारी बाज नहीं आ रहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (pradhan mantri awas yojana in gaya) में यह स्थिति अरसे से चोरी-छुपे व्याप्त है. योग्य लाभुक का क्रम आते ही पदाधिकारी मोटी रिश्वत वसूलते हैं. ऐसा खुलासा गया जिले के कोंच ब्लॉक में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक में एक किसान का नंबर आते ही आवास सहायक अविनाश कुमार (housing assistant Avinash Kumar) ने उससे पंद्रह हजार की रिश्वत (Housing assistant arrested for taking bribe in Gaya) मांग डाली. यहां तक कह दिया, कि जब तक रूपये नहीं मिलेगें, तब तक पहली किस्त नहीं भेजी जाएगी.

निगरानी टीम के हत्थे चढ़ा घूसखोर आवास सहायक: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय टीम के द्वारा सोमवार 28 मार्च को निगरानी थाना कांड संख्या 12/2022 में अविनाश कुमार को ब्लॉक के समीप मुख्य सड़क के पास से रंगे हाथ ₹15000 घूस लेते गिरफ्तार किया गया है. दरअसल इनके खिलाफ परिवादी गौतम कुमार पिता लाल देव पासवान गया जिले द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में 25 मार्च को शिकायत दर्ज कराया गया था कि आरोपी अविनाश कुमार आवास सहायक के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त की राशि भुगतान करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया तो सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा ₹15000 की रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया.

सोमवार को छापा मारकर दबोचा: इसके बाद निगरानी डीएसपी अरूण कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और फिर निगरानी ने कोंच ब्लॉक में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान निगरानी की टीम ने आवास सहायक अविनाश कुमार को रंगे हाथ मौके से धर दबोचा. इसके बाद आवास सहायक को तुरंत गिरफ्त में लेकर निगरानी की टीम पटना के लिए रवाना हो गई. छापेमारी टीम में डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव, आदित्य राज, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, मुरारी प्रसाद व अन्य पदाधिकारी व बल शामिल थे. निगरानी डीएसपी अरूण कुमार के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत के उपरांत सत्यापन और फिर छापेमारी में आवास सहायक को पंद्रह हजार की रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है.

कोंच ब्लॉक में मचा हड़कम्प: इधर, कोंच ब्लॉक में निगरानी की कार्रवाई की भनक लगते ही हड़कम्प का माहौल कायम हो गया. जब तक कोई कुछ समझता निगरानी की टीम घूसखोर आवास सहायक को लेकर पटना रवाना हो चुकी थी. निगरानी की कार्रवाई कोंच में चर्चा का विषय बना है. खासकर तब, जब आवास योजना में धांधली से योग्य उम्मीदवार खासे परेशान हैं, ऐसे लोगों के लिए निगरानी की इस तरह की कार्रवाई राहत वाली मानी जा रही है.

