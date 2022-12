गया: बिहार के गया में कोरोना संक्रमण का दायरा कम नहीं हो रहा है. बीते दिनों 12 विदेशी पॉजिटिव पाए गए थे. अब गया जिले के डुमरिया प्रखंड क्षेत्र के 5 लोग भी संक्रमित (5 new corona infected found in Gaya) मिले हैं. इस तरह 12 विदेशी और 5 गया जिले के लोगों को मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 17 हो गई है. गया के सिविल सर्जन रंजन सिंह ने इसकी पुष्टि की है. (many foreigner corona infected in gaya) (new cases of corona In gaya) (17 cases of corona in Gaya)

गया में मिले 5 नए कोरोना संक्रमित : इस संबंध में गया के सिविल सर्जन रंजन सिंह ने बताया है कि गया में अब तक कुल 17 संक्रमित मिल चुके हैं. मंगलवार को पांच पॉजिटिव मरीज मिले हैं. ये संक्रमित गया जिले के ही रहने वाले हैं. गया जिले के डुमरिया प्रखंड क्षेत्र के सभी रहने वाले हैं. सिविल सर्जन रंजन सिंह ने बताया कि गया जिले में कोरोना जांच को बढ़ाया गया है.

"डुमरिया स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच की गई, जिसे लेकर सोमवार को दर्जन भर लोगों का आरटीपीसीआर जांच किया गया था. मंगलवार को इसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें पांच पॉजिटिव पाए गए हैं. सभी को आइसोलेट किया गया है. हालांकि इनमें से किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है. कोरोना को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इससे पहले एयरपोर्ट पर हुई जांच में 12 विदेशी पॉजिटिव मिले थे और अब 5 गया के रहने वाले संक्रमित मिले हैं. इस तरह कुल संक्रमितों की संख्या 17 हो गई है."- रंजन सिंह,सिविल सर्जन

गया में 12 विदेशी पॉजिटिव: सिविल सर्जन ने कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. 12 विदेशियों का सिटी स्कोर इन सिग्निफिकेंट है. हालांकि सभी स्वस्थ हैं. इससे पहले यहां चार विदेशी लोग कोरोना पॉजिटिव (Corona virus In Bihar) मिले हैं. जिसमें एक थाईलैंड, दो इंग्लैंड और एक म्यांमार के हैं. दरअसल गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें विदेशियों के आने का सिलसिला जारी है. जांच के दौरान लगातार नए संक्रमित सामने आ रहे हैं.

29 दिसंबर से शुरू है दलाई लामा की टीचिंगः दरअसल बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों बोधगया में प्रवास कर रहे हैं. उनका टीचिंग प्रोग्राम 29, 30 और 31 दिसंबर को आयोजित है, जिसमें देश-विदेश के करीब 60 हजार से अधिक बौद्ध श्रद्धालु भाग लेंगे. उनके कार्यक्रम को देखते हुए कोरोना को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया है और अब 11 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में हाई अलर्ट करते हुए कोरोना जांच में बढ़ोतरी कर दी गई है.

दलाई लामा से मिलने से पहले होगी कोरोना सैंपल की जांच: इसी क्रम में 25 दिसंबर को रैंडम 96 लोगों की जांच की गई, जिसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला. जिला प्रशासन द्वारा तिब्बतन मॉनेस्ट्री के सामने आरटीपीसीआर जांच काउंटर स्थापित किया गया है. दलाई लामा ट्रस्ट के आयोजकों को निर्देश दिया गया कि महा पावन दलाई लामा जी से मिलने वाले लोगों को मिलने के पहले अवश्य सैंपल जांच करावें.